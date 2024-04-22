〈星展推四大聯名卡〉星展已轉移花旗卡友200萬張 Q1刷卡額雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 18:08

星展銀行 (台灣) 今 (22) 日宣布攜手王品集團、威秀影城、PChome、HAPPY GO、喜憨兒基金會等各領域領導品牌，重磅推出四大聯名卡，星展此波合併花旗卡數約 50 多萬張，希望透過加碼後的權益，能讓所有卡友完成轉移，目前累計已發出 200 萬張，星展預計下月就能全數轉移，提前達成金管會設定的目標期限，最後一波即為原花旗紅利卡，星展透露，今年截至第一季的刷卡額呈現雙位數成長，相當亮眼。

星展銀行 (台灣) 總經理黃思翰表示，聯名卡的成功關鍵在於精準的市場定位和針對特定領域提供高效回饋。星展很榮幸能與各產業領導品牌強強聯手，藉由整合不同策略夥伴的通路和會員優勢，提供橫跨食衣住行育樂的消費回饋，為卡友建構全方位的生活支付場域，實踐「生活隨興、星展隨行」的願景。

星展聯名卡系列此次共推出 4 張卡別，打造串聯餐飲娛樂、百貨電商及公益捐款的金融支付生態圈。星展銀行 (台灣) 消費金融處支付暨存放款部主管林群凱指出，合併花旗後，截至目前已發出 200 萬張信用卡，剩下約 50、60 萬張待轉移，即為原花旗超級紅利回饋卡。

林群凱表示，大約 5-6 月之間就會全數完成信用卡轉移，金管會原先規定合併後一年、即今年 8 月 11 日以前，必須完成所有卡友轉移，包含寄送卡片等程序，現在來看，轉移的過程符合預期、相當順利。

對於星展合併花旗後一路走來的心路歷程，林群凱表示，感受到花旗卡友對於品牌相當的 loyal (忠誠)，轉到星展後，消費力都沒有變弱，甚至持續增強，而星展也相當用心，誠意滿滿，每張新卡都給予更優的權益，現在國內信用卡市場相當競爭，星展會隨時評估狀況進一步調整。