〈焦點股〉生技新兵向榮掛牌上市大漲近3成 上演蜜月秀

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-21 11:12

生技股新兵向榮生技 - 創 (6794-TW) 今 (21) 日以承銷價每股 58 元在台灣創新板掛牌上市，早盤上演蜜月行情，股價急拉至 75 元，漲幅近 3 成，位居台股第一。

向榮生技今天以每股 58 元承銷價掛牌上市，早盤以 68 元開高走高，盤中最高觸及 75 元，漲幅達 29.3%，逼近 3 成，隨後在 75 元附近遊走，但仍未收復昨天在興櫃的收盤價 83 元。

向榮生技聚焦幹細胞與老年化問題的醫療需求，並以異體幹細胞作為新藥發展主軸，目前幹細胞新藥 ELIXCYTE 進行的臨床案分別是，第 3 期收案中的膝骨關節炎，以及正在審查的第 1/2 期慢性腎臟病。

向榮生技進一步提到，膝骨關節炎及慢性腎臟病 ELIXCYTE 新藥，目前正朝著 3 期取得台灣藥證邁進，海外方面則將以授權方式，尋求當地的合作夥伴並取得藥證，藉此布局全球銷售地點，獲取權利金的收入。