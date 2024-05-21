【盤前分析】520加權指數回檔修正，短線支撐浮現
鉅亨研報 2024-05-21 08:31
【加權指數觀察】
加權指數受到 520 總統就職演說影響，盤中出現較快的回檔修正走勢，但尾盤在台積電帶頭走高的情況下，加權指數最終收在平盤之上，小漲 13.16 點。
就線論線，加權指數今天的回檔修正，剛好是 5 月 14 日創新高後較大的回檔修正動作，因此短線上建議可利用今天的低點觀察多方力道的續航力，假設短線不破該支撐應有機會再走一波多頭行情。
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【小台散戶多空比】
小台散戶多空比連續偏多布局，顯示目前散戶的多方信心相對強勢，但目前外資今天現貨市場轉為賣超，並且期貨的多單及空單也同步加碼，推估短線籌碼多空較不明朗，布局上應以短線操作為主。
【台指期貨 PC Ratio】
台指期貨的 PC Ratio 的多方力道持續走弱，但外資今天加碼賣出賣權 3711 口，顯示短線支撐有轉強的跡象，因此操作上建議不追高但偏多看待。
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【小結】
價格的角度思考，政治利空衝擊下指數並無失控，短線支撐浮現。
外資籌碼的角度思考，SP 加碼積極下短線支撐有機會轉強。
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