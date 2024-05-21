幫你賺稅金！一銀攜手Yahoo購物 開戶iLEO即贈450元最高賺4130元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-21 10:36

五月適逢報稅季，為平衡客戶荷包，第一銀行提供超值優惠方案，首度與

Yahoo 購物中心合作舉辦「iLEO 超正點，開戶送你超贈點」活動，首次申辦 iLEO 數位帳戶即贈 450 元新戶禮，加碼再抽價值 3680 元好禮，等於最高享超狂優惠 4130 元。

第一銀行表示， iLEO 數位存款帳戶提供 12 萬元內享 2％高利活存，此外每月另享 10 次跨轉、10 次跨提免手續費優惠；本次與 Yahoo 購物中心合作，首次開戶、辦卡享專屬三重好禮，第一重為首次申辦 iLEO 數位帳戶即贈送價值 450 元新戶禮，限量 4000 名，完成指定任務還可加碼再抽總價值 3680 元的現金及 Yahoo 購物中心折價券，共 3 個名額。

第二重為 6 月底前新申辦 iLEO 信用卡，享有最高 1350 元首刷禮，另於綜所稅繳稅期間，不限稅額再享 0.5％現金回饋 (最高回饋 300 元)；第三重為活動期間以第一銀行信用卡於 Yahoo 購物中心刷卡消費且登錄，筆筆結帳享 4％現金回饋，搭配 iLEO 信用卡，再領 2％現金回饋。

除了開源外更要懂得節流，下載 iLEO App 並點選「生活頁籤」服務，線上即可輕鬆瀏覽精選優質商家，舉凡旅遊行程、餐飲美食、叫車服務、居家生活、電子書閱讀等皆有優惠；此外，iLEO App 中更貼心提供「記帳功能」，只要有款項出入皆可一鍵於交易明細進行帳務分類，像便利貼般輕鬆記錄與掌握款項明細，成為民眾管理帳戶的最得力助手。