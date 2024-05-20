〈520就職〉許舒博：兩岸議題「硬」了點 需兼顧原則與彈性

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-20 19:28

賴清德與蕭美琴今 (20) 日就職中華民國第 16 任總統與副總統，商總理事長許舒博針對賴清德就職演說表示，雖然對於激勵國內士氣有幫助，但在兩岸議題上，許舒博認為，還是稍嫌「硬」了一點，期許新政府可以更有彈性的處理兩岸事務。

許舒博說，處理兩岸事務可以有原則，但同時也要有彈性，不能只有原則而沒有彈性，最終只會造成兩邊硬碰硬，沒有任何進展。許舒博進一步指出，兩岸事務關係到經濟發展與人員交流，但前提是要啟動兩岸對談，沒有對談一切都是空談。

許舒博也談到今天股市盤中急殺跳水盤勢，許舒博認為，可以看出產業界與民眾對兩岸和平仍感到憂心忡忡，因此期許新政府能在這一塊有具體作為。

能源政策方面，許舒博希望能放手讓各部會參與，譬如經濟部長郭智輝提到，核能屬於綠色乾淨能源，因此能否考慮在發展綠能同時，也將核能納入考量。