〈520就職〉賴總統就職演說：掌握半導體技術、AI革命中心 三方向打造經濟日不落國

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 13:40

總統賴清德在就職演說中，強調有信心打造台灣成為「經濟日不落國」，掌握半導體先進製程技術，站在 AI 革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，未來，政府會跟產業界密切合作，把握「前瞻未來，智慧永續」、「競逐太空，探索海洋」「布局全球，行銷全世界」三大方向，推動台灣的發展。

以下是賴清德就職演說中有關打造台灣經濟和產業發展方向的原文：

「台灣需要世界，世界也需要台灣！台灣不只是打開世界的大門，台灣已經走到世界舞台的中心。」賴清德說，展望未來的世界，半導體無所不在，AI 浪潮席捲而來。現在的台灣，掌握半導體先進製程技術，站在 AI 革命的中心，是「全球民主供應鏈」的關鍵，影響世界經濟發展，以及人類生活的幸福與繁榮。

各位國人同胞，當我們主張，中華民國台灣的未來，由兩千三百萬人民共同決定。我們決定的未來，不只是我們國家的未來，也是全世界的未來。我們要走對的路，產業要大展身手，做世界繁榮的推手，讓台灣每前進一步，世界就向前一步。

過去，我擔任行政院長、副總統，到全國各地的產業拜訪，我了解台灣產業的潛力和需求。未來，政府會跟產業界密切合作，把握三大方向，推動台灣的發展。

第一個方向是，「前瞻未來，智慧永續」。

面對氣候危機，我們必須堅定地落實 2050 淨零轉型。面對全球智慧化的挑戰，我們站在半導體晶片矽島的基礎上，將全力推動台灣成為「人工智慧之島」，促成人工智慧產業化，加速人工智慧的創新應用，並讓產業人工智慧化，用人工智慧的算力，來提升國力、軍力、人力和經濟力。

我們也必須發展創新驅動的經濟模式，透過數位轉型，以及淨零轉型的雙軸力量，來協助中小企業升級轉型，追求包容性成長，打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。

除了投資新創，培育新世代隱形冠軍之外，無論是量子電腦、機器人、元宇宙，或精準醫療，各領域的前瞻科技，我們也都要大膽投資，讓年輕人可以追逐夢想，也確保台灣在未來世界的領先地位。

第二個方向是，「競逐太空，探索海洋」。

我們立定目標，要讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，也要發展下一個世代通訊的中低軌道衛星，進軍全球太空產業。

我們更要探索海洋，發揮海洋國家的優勢，豐富人民的海洋生活，並且投入海洋科技研究，推動海洋產業發展，提升國家競爭力。我們要讓台灣的經濟與產業，往更多面向發展，無遠弗屆。

第三個方向是，「布局全球，行銷全世界」。

台灣已經申請加入 CPTPP，我們會積極爭取加入區域經濟整合；跟世界民主國家簽訂雙邊投資保障協定，深化貿易夥伴關係；並解決碳關稅問題，進一步開拓發展空間。

我們也要站穩全球供應鏈的關鍵地位，好好把握地緣政治變化所帶來的商機，發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及次世代通訊等「五大信賴產業」，並且持續改善投資環境，歡迎台商回台投資，鼓勵在地的企業擴大投資，根留台灣。

我要向各行各業的朋友保證：各位有雄心壯志，追求頂尖，政府也有決心鼎力相助，讓台灣的產業能夠立足台灣、布局全球、行銷全世界。