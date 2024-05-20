〈520就職〉兩岸重啟雙邊對等的觀光旅遊及來台就學 國安人士：已做好準備

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 17:42

總統賴清德今 (20) 日在總統府前廣場前發表演說，針對兩岸關係他強調，希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，和台灣民選合法政府，「以對話取代對抗，交流取代圍堵」，並可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始合作。國安人士表示，在面對中國威脅下，賴清德已在談話中釋出最大善意，且我方也已作好相關準備。

賴清德上午在就職演說中，針對兩岸關係指出，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民選擇，拿出誠意，和台灣民選合法政府，在對等、尊嚴原則下，「以對話取代對抗，交流取代圍堵」，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴清德於演說中，特別具體提到，兩岸可從重啟雙邊對等的觀光旅遊及學位生來台就學開始交流。國安人士指出，目前中國來台學生已可適用台灣的健保制度，已在蔡政府時期完成相關法制作業。另外，在觀光交流部分，只要中國同時開放旅行團，我方也已做好相關準備。

賴清德並強調，面對中國持續對台進行軍事、灰色地帶挑釁及在國際間打壓等各種威脅下，他呼籲中國回到國際社會共同關切的軌道上，共存共榮，互利互惠，對此國安人士表示，賴清德已充份表達了最大的善意。

以下是賴清德總統演說中談及兩岸關係的原文：

「和平無價，戰爭沒有贏家。」賴清德說，明年，第二次世界大戰結束，就滿八十年，台灣和各國都一樣，走過戰後艱辛的復興道路，才有今天的發展成果，沒有人願意讓戰爭摧毀這一切。

如今，俄烏戰爭和以哈戰爭，持續衝擊全世界，中國的軍事行動以及灰色脅迫，也被視為全球和平穩定最大的戰略挑戰。

台灣位居「第一島鏈」的戰略位置，牽動著世界地緣政治的發展。早在 1921 年，蔣渭水先生就指出，「台灣是世界和平第一關的守衛」，在 2024 年的今天，台灣的角色更加重要。國際間已經有高度共識，認為台海的和平穩定，是全球安全與繁榮不可或缺的要素。

為了因應當前複雜的國際情勢，世界各國已經展開積極的合作，來維持區域的和平穩定。就在上個月，美國也完成了「印太安全補充撥款法案」的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。

我們感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告：民主自由，是台灣不可退讓的堅持，和平是唯一的選項，繁榮是長治久安的目標。

由於兩岸的未來，對世界的局勢有決定性的影響，承接民主化台灣的我們，將是和平的舵手，新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀。

我也呼籲中國，停止對台灣文攻武嚇，一起和台灣承擔全球的責任，致力於維持台海及區域的和平穩定，確保全球免於戰爭的恐懼。台灣人民熱愛和平，與人為善。我始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

因此，我希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

「各位國人同胞，我們有追求和平的理想，但不能有幻想。」在中國尚未放棄武力犯台之下，國人應該了解：即使全盤接受中國的主張，放棄主權，中國併吞台灣的企圖並不會消失。

面對來自中國的各種威脅滲透，我們必須展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，健全國安法制，並且積極落實「和平四大支柱行動方案」，強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，跟全球民主國家肩並肩，形成和平共同體，來發揮威懾力量，避免戰爭發生，靠實力達到和平的目標。