巨漢系統Q2掛牌上櫃 估今年營收重返成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-23 16:32

系統工程業者巨漢 (6903-TW) 今 (23) 日經櫃檯買中心董事會通過上櫃案，預計最快第二季掛牌，展望今年，巨漢看好，隨著 12 吋晶圓廠、儲能工程等案件發酵，加上今年也取得南亞科 (2408-TW) 訂單，有助營運重返成長。

巨漢成立於 78 年，主要從事高科技廠整合工程服務，以承攬無塵室及機電空調工程為大宗，目前資本額新台幣 6.06 億元，去年全年合併營收 28.68 億元，年減 39.2%，前三季稅後淨利 6.2 億元，每股稅後純益 10.31 元。

巨漢去年躋身 12 吋晶圓廠工程案，下半年也跨入儲能電池領域，相關效益可望在今年顯現，今年 1 月也取得南亞科新廠 13.15 億元廠務設備工程合約，加上 AI、HPC 推動半導體需求成長，以及半導體資本支出復甦，全年營運成長可期。

巨漢長年運用專業建築資訊模擬系統 BIM(Building Information Modeling)，且結合 PLM 工程管理系統、ERP 企業資源規劃之數位化管理平台，將大量數位科技應用於工程管理技術、精準控制建置成本、並優化施工效率。

另外，隨著國內產業升級轉型，高科技產業資本支出擴大，並因應世界各國紛紛承諾淨零排放 (Net Zero Emissions) 目標，採智慧化方法達成建築或廠房減碳需求明顯，高科技產業「廠房智慧化」已成為不可或缺之條件。