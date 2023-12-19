巨漢送件申請上櫃 前三季賺逾一個股本

無塵室與機電工程業者巨漢系統 (6903-TW) 今 (19) 日向櫃買中心遞件申請股票上櫃，業務領域涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能與生技等，也成為 12 吋晶圓廠的供應鏈，今年下半年更進一步跨入儲能電池，掌握國內高科技產業趨勢。

巨漢資本額 6.06 億元，主要業務為高科技無塵室及機電、消防、空調工程，也有部分指標性公共工程，今年前三季營收 21.83 億元，營業利益 7.86 億元，稅後淨利 6.25 億元，每股稅後純益 10.31 元。

巨漢成立於 1989 年，提供中央系統空調、監控自動控制、衛生給排水、市內外高低壓配電、無塵室恆溫恆濕與智慧、綠建築等工程服務，也持續精進工程技術與管理，目前已應用數位科技 PLM 工程管理技術結合 ERP 資源管理系統，藉由線上雲端自動化的 SOP 作業，讓專案工程在執行過程當中，施工效率被優化、加速專案的進度、呈現精準的成本結構控制。

巨漢也運用 BIM 專業工程模擬設計系統 (Building Information Modeling)，將管道、製程系統與設備閥組等模組化後進行預製與組裝，並在工程施工前全程模擬整體施工進度，達到客製化工程設計之效果，並同步減少現場施工的人力成本，縮短工期、降低衝突來提升計畫效益。

巨漢除深耕高科技業，也參與包括鐵道局台南車站地下化工程、台中花卉博覽會興建工程與中台灣產業創新研發專區等公共工程建設，承接指標性的最有利標公共工程，是公司近年重點營運項目。

巨漢看好，政府推動的智慧建築、綠建築等節能減碳議題案件，公司已多次獲得建築金質獎與鑽石級智慧綠建築標章殊榮，可持續強化公司在公共工程競標上的競爭力，今年前 11 月營收 25.97 億元，年減 41.54%。

展望未來，巨漢看好，5G、AI 將驅動高科技業增加資本資出，加上 ESG、碳中和及第三代半導體國產化等，將衍生新商機，推升機電整合及無塵室工程需求，巨漢將持續整合核心技能，擴大數位科技應用，同時參與指標性公共工程，以擴大營收來源，期許營運保持穩健成長。