巨漢在手訂單90億元 6月中旬掛牌上櫃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-15 17:18

巨漢系統 (6903-TW) 今 (15) 日舉辦上櫃前業績發表會，並預計在 6 月中旬掛牌上櫃，展望今年，公司看好，在半導體高科技與能源工業兩大領域工程挹注下，在手訂單金額達 90 億元，為歷史次高水準，有助今年營運重返成長。

巨漢現階段資本額 6.06 億元，為高科技整合工程廠，近三年每股稅後純益 (EPS) 保持在 10 元以上，預期今年隨著國內高科技業資本支出回升，海外科技大廠擴大來台投資，以及政府公共工程大量釋出等商機浮現，營運表現可望更上層樓。

總經理羅瑞鴻表示，2023 年雖受國內高科技業資本支出縮減略受影響，仍繳出全年營收 28.68 億元及稅後淨利 8.2 億元表現，改寫歷史次高紀錄，今年第一季營運維持穩健，營收 8.1 億元及稅後淨利 1.9 億元，每股稅後純益 (EPS)3.19 元。

巨漢長年運用專業建築資訊模擬系統 BIM、並結合 PLM 工程管理系統、ERP 企業資源規劃的數位化管理平台，將大量數位科技應用於工程管理技術、精準控制建置成本、並優化施工效率。

巨漢在工程數位科技應用、施工經驗及工程品質與上下游工程系統整合具有競爭優勢，且在精實的人力下，發揮最大效益。

巨漢高科技業客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域，近年除取得 12 吋晶圓廠產業供應鏈工程案外，2023 年度更跨入儲能電池領域工程，預期今年除受惠 AI、HPC 推動半導體需求，帶動國內高科技業資本支出回升而來的機會外，還有海外科技大廠擴大來台投資與政府公共工程大量釋出等兩大商機。

巨漢表示，目前已有多個重大工程標案積極爭取中，包括外商資料中心、具指標性公共工程，以及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，效益可望在明、後年陸續發酵。