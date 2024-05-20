興櫃新星生合、暉盛及光焱科技業績說明會28日登場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-20 16:10

配合興櫃公司 4 月底前已完成公布 112 年度財務報告，櫃買中心將於 5 月 28 日邀請 3 家興櫃新星公司做業績說明，分別為專注於乳酸菌研究及生產製造之生合 (1295-TW)、從事各式電漿設備研發、生產及銷售之暉盛 (7730-TW)，以及從事模擬光源及半導體光電檢測儀器製造的光焱科技 (7728-TW)。

櫃買中心表示，透過興櫃公司業績說明會，各公司除能向投資大眾說明公司營運狀況及整體產業發展、傳達企業理念與經營方針外，並提供投資大眾與公司即時交流溝通機會，歡迎報名參加 (https://www.tpex.org.tw/)。

生合公司係乳酸菌開發及應用之專業廠商，產線已取得 ISO22000、HACCP、 HALAL、NSF-GMP 等多項國際認證，111 年度及 112 年度合併營業收入分別為 7.39 億元及 8.23 億元，合併稅後淨利分別為 9252 萬元及 1.13 億元，每股盈餘分 別為 3.00 元及 3.67 元。

暉盛公司以開發先進電漿技術及製作各式電漿設備為主軸，可針對各類材料進行 表面清潔、改質、蝕刻及鑽孔製程，客戶領域涵蓋半導體、印刷電路板及光電等，111 年度及 112 年度合併營業收入分別為 8.09 億元及 7.62 億元，合併稅後淨利分 別為 1.71 億元及 1.33 億元，每股盈餘分別為 6.24 元及 4.84 元。

光焱科技公司之核心技術包括人造模擬光源調控能力和光電轉換效率檢測技術， 主要產品包含影像感測器晶片性能檢測、光學雷達晶片性能檢測、光感測器性能檢測、 光伏器件光電轉換性能檢測等解決方案，以及各式半導體檢測領域所需之人造模擬調 控光源，111 年度及 112 年度合併營業收入分別為 2.32 億元及 3.33 億元，合併 稅後淨利分別為 5082 萬元及 7678 萬元，每股盈餘分別為 4.86 元及 6.62 元。