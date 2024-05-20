賴清德宣誓就職 籲北京停止文攻武嚇 外媒怎麼看

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-20 15:14

中華民國第 16 任總統賴清德、副總統蕭美琴周一（20 日）在莊嚴隆重的儀式中宣誓就職，他在就職演說中呼籲北京停止文攻武嚇，正視中華民國存在的事實。

在崇戎樂聲中，蔡英文總統及第 16 任總統當選人賴清德伉儷在武官前導下，由總統府第三局局長（大禮官）丘高偉陪同進入典禮會場，全體觀禮人員均起立迎接致敬。

就職典禮於 9 時正開始，蔡英文就主席位，在唱國歌及向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮後，監誓人－司法院院長許宗力就位，隨後，賴清德就宣誓位置，高舉右手宣讀誓詞。

賴清德在就職演說中表示，他以無比堅定的心情，接受人民的託付，就職中華民國第 16 任總統，將依據中華民國憲政體制，肩負帶領國家勇往前進的重責大任。

他呼籲中國停止對台文攻武嚇，一起和台灣承擔全球責任，致力於維持台海及區域和平穩定，確保全球免於戰爭和恐懼。

賴清德說，台灣人熱愛和平，與人為善，他始終認為，如果國家領導人以人民福祉為最高考量，那麼，台海和平、互利互惠、共存共榮，應該是彼此共同的目標。

賴清德希望北京正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。

賴清德走馬上任，世界多個民主國家紛紛表達祝賀，美國國務卿布林肯更親自撰文恭賀，再次彰顯美國對台灣的支持與祝福。

布林肯表示，美國不僅對賴清德就任台灣第五位民選總統表達祝賀之意，也要恭賀台灣人民再次展現民主體制的強健與堅韌。

《彭博》指出，美中兩國勢必會密切注意賴清德如何處理兩岸關係。蔡英文在 2016 年上台時拒絕接受台灣是中國一部分的說法，此後北京切斷兩岸直接溝通的管道。