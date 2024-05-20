〈焦點股〉搭上520行情順風車 00943小漲守住發行價15元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-20 11:34

兆豐台灣電子成長高息等權重 ETF(00943-TW) 今 (20) 日掛牌上市，搭上 520 行情順風車，股價小幅走揚，守在發行價 15 元之上，並未破發，觀察 00943 追蹤指數主要成分股表現，其中以聯發科 (2454-TW) 漲勢最為強勁，漲幅約 2.6%。

00943 網羅台股護國群山類股，挑出 50 檔較優質的成分股，並透過「月配息機制」，追求創造現金流量的擴大空間，將於每年 6 月、12 月定審成分股，發行價 15 元，募集規模約 11.67 億元。

根據兆豐投信 17 日公布的資料，00943 每單位淨值為 14.99 元，代表其上市首日即以跌破 15 元發行價掛牌，不過，今天適逢 520 新總統就職，台股表現有撐，00943 小幅上漲，盤中最高來到 15.06 元。

00943 持股權重前三名依序為鴻海 2.82%、達興材料 2.81%、瑞儀 2.52%，第四至十依序為崇越科技 2.50%、中光電 2.41%、漢唐 2.37%、宏碁 2.25%、華碩 2.23%、威健 2.22%、聯發科 2.20%。

其餘成分股依持股比率依序為聖暉工程 2.15%、凡甲科技 2.13%、聯茂 2.13%、和碩 2.10%、台表科 2.09%、至上電子 2.08%、達方電子 2.04%、可成科技 2.02%、聯詠 2.02%、迅得 2.00%、矽格 2.00%、致新 1.93%、精誠資訊 1.92%、仁寶 1.92%、正崴 1.90%、零壹科技 1.90%、日電貿 1.89%、金居開發 1.86%、頎邦科技 1.85%、精元電腦 1.85%、大聯大 1.82%、晶技 1.81%、台灣大 1.80%、瑞鼎科技 1.80%、宇瞻科技 1.77%、揚博科技 1.76%、聯陽 1.76%、超豐電子 1.71%、南茂科技 1.70%、義隆 1.69%、正文 1.66%、眾達 - KY1.64%、新普 1.62%、微星科技 1.62%、盛群 1.52%、矽創電子 1.50%、敦陽科技 1.33%、昇佳電子 1.30%、全科 1.25%、敦泰 1.19%。