【0513-0517】豐雲學堂選股模擬競賽成績公布啦！TOP1業務員上周狂勝大盤18.37％，一起來看看吧！

鉅亨研報 2024-05-20 08:52

逢台股續創新高，眾多投資人居高思危，操作難度有所提升，逢永豐金證券豐雲學堂年度焦點活動「選股挑戰周報」投資模擬競賽舉辦期間，恰能藉此機會讓投資人更快速的了解市場可能的方向，本次活動首先廣邀旗下分公司一百名業務員同仁參與競賽，活動主要使用大戶投 APP 每日挑選五檔個股進行投資模擬競賽，每日計算報酬率，並以週排名、季排名的形式公布於豐雲學堂中，面臨輪動快速的盤面，業務員能有如何的表現呢？是否能擊敗大盤？一起來看看吧！

一、【0513-0517】模擬競賽排名

上周 TOP1 周漲幅達 21.02%，領先大盤 2.65% 漲幅，即使是 TOP10 最少也有 14.72% 的周漲幅，顯示業務員選股方向明顯非大型權值股，而是傾向盤面題材型或熱門股，一起來看看全部業務員排名吧！

二、【0513-0517】快速小結

上週五台股震盪後收低，終場下跌 45.79 點，21,258 點作收，成交量為 4,155 億，累計上漲 549 點或 2.65%。

上周選股模擬競賽結果顯示，縱使大盤上漲 2.65% 已相當優秀，但百名挑戰者中排行前十位至少有 14.72% 以上的單周漲幅，優於大盤 2.65% 的漲幅。

統計本周最多人看好的前十名個股中出現較大變動，排行前三名有兩檔為傳統產業，代工廠排名滑落至第三，其他包含 CPO、機器人、電腦週邊等個股也都有上榜

上周最強勢的股票為光電個股，單周漲幅達到 55.76%，觀察 TOP10 個股多為電子零組件個股，首次出現和業務員選股不同調的情形。

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