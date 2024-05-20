〈焦點股〉華新擁多項動能 放量衝高漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-20 10:23

華新今天早盤以 36.95 元開高走高，盤中最高漲至 38.7 元，漲逾半根停板，且站上所有均線，成交爆量超過 4 萬張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連 3 買，合計買超 3469 張。

焦佑倫表示，不銹鋼事業方面，將重點放在長條棒，近年也收購幾家歐洲公司，包括義大利 CAS、英國 SMP 等。電線電纜部分，焦佑倫則說，過去 3 年加上未來 2 年，合計投資 250 億元發展電線電纜，海纜場預計 2027 年完工，2028 年投產。資源事業方面，則是主要布局印尼鎳生鐵，以及高冰鎳，近期鎳價回升，可望成為未來長期獲利基礎。

整體而言，焦佑倫看好下半年營運優於上半年，預期今年營收維持去年相同水準，努力朝營收 2000 億元目標前進。獲利部分，焦佑倫則表示，股息股利每年都會穩定發放，並追求獲利穩健成長。