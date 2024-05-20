鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為34.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 10:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.23元上修至3.37元，其中最高估值3.73元，最低估值2.91元，預估目標價為34.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|3.73(3.73)
|3.03
|最低值
|2.91(2.58)
|1.94
|平均值
|3.32(3.21)
|2.53
|中位數
|3.37(3.23)
|2.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|214,426,460
|225,828,000
|最低值
|184,400,000
|190,189,000
|平均值
|204,575,690
|207,749,280
|中位數
|208,391,000
|207,490,070
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.01
|1.34
|1.31
|-0.69
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|200,356,523
|138,068,607
|103,872,359
|89,048,776
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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