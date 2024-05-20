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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估上修至3.37元，預估目標價為34.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 10:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.23元上修至3.37元，其中最高估值3.73元，最低估值2.91元，預估目標價為34.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年
最高值 3.73(3.73) 3.03
最低值 2.91(2.58) 1.94
平均值 3.32(3.21) 2.53
中位數 3.37(3.23) 2.58

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年
最高值 214,426,460 225,828,000
最低值 184,400,000 190,189,000
平均值 204,575,690 207,749,280
中位數 208,391,000 207,490,070

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.01 1.34 1.31 -0.69
營業收入
(單位：新台幣千元)		 200,356,523 138,068,607 103,872,359 89,048,776

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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