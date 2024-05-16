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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、大同 (2371-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、華通 (2313-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、中信金 (2891-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、中信金 (2891-TW)、大同 (2371-TW)

5. 外資當日 (15) 賣超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、英業達 (2356-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、長榮 (2603-TW)
 






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