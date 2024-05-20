鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估上修至6.62元，預估目標價為92.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:11
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對和碩(4938-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.49元上修至6.62元，其中最高估值7.03元，最低估值4.5元，預估目標價為92.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|7.03(7.03)
|8.2
|8.76
|最低值
|4.5(4.5)
|6.05
|7.6
|平均值
|6.34(6.33)
|7.34
|8.01
|中位數
|6.62(6.49)
|7.42
|7.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,418,015,000
|1,587,704,000
|1,497,109,510
|最低值
|1,181,155,000
|1,237,726,000
|1,231,084,000
|平均值
|1,262,040,840
|1,373,958,900
|1,376,721,670
|中位數
|1,243,595,640
|1,362,860,870
|1,389,346,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.9
|5.66
|7.71
|7.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,256,783,394
|1,317,599,154
|1,263,720,182
|1,399,332,906
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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