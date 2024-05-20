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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估下修至5.93元，預估目標價為75.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-20 08:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由6.04元下修至5.93元，其中最高估值7.21元，最低估值5.06元，預估目標價為75.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 7.21(7.21) 7.45 8.86
最低值 5.06(5.06) 5.32 6.87
平均值 6.05(6.08) 6.2 7.87
中位數 5.93(6.04) 5.84 7.87

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 333,565,000 323,844,000 231,698,390
最低值 172,833,000 178,018,000 231,698,390
平均值 238,315,010 248,513,330 231,698,390
中位數 228,461,680 251,364,390 231,698,390

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 4.8 3.54 12.49 8.54
營業收入
(單位：新台幣千元)		 167,798,693 259,458,299 485,832,177 476,506,085

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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