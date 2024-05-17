茂達今年營運逐季揚 DDR5 PMIC下半年出貨增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-17 19:39

茂達 (6138-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長王志信表示，今年在新平台與新產品貢獻下，前三季營收與毛利率可望逐步揚，第四季也有機會延續成長動能，看好今年營收年增 1 成以上；至於 DDR5 PMIC，則預計下半年需求將大幅優於上半年。

針對市場關心的 DDR5，王志信說，去年底 DDR5 滲透率約 15-20%，DRAM 原廠今年目標滲透率達 50%，但以第三季需求來看，滲透率不會這麼樂觀，上半年約 25%，下半年則希望提高至 30%，以應用別來看，今年伺服器滲透率會達 50%，終端則還有段距離。

王志信坦言，DDR5 滲透率會受高頻寬記憶體 (HBM) 產能排擠影響，去年 DDR5 PMIC 出貨佔公司營收 5%，今年第一季佔比提升至 6%，上半年客戶多以舊機種為主，不過，部分客戶已開始進貨記憶體顆粒，並指出下半年需求會比上半年好很多，期望第三季效益開始顯現。

茂達目前 DDR5 PMIC 價格略低於公司平均，第一代正銷售中，第二代預期第三季確定規格，並在今年底進入試產階段，預期明年下半年第二代 PMIC 就會上市，且因其產品功能增加，平均售價 (ASP) 也會進一步拉高。