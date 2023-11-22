茂達DDR5 PMIC放量 明年營收估雙位數成長

類比 IC 設計業者茂達 (6138-TW) 今 (22) 日召開法說會，董事長王志信表示，隨著庫存去化至健康水位，客戶拉貨動能回升，第四季營收可望優於上季，明年在 DDR5 PMIC 需求放量以及風扇馬達等產品線回升下，營收預估呈現雙位數成長。

茂達指出，去年中整體市況開始向下，客戶僅繼續拉貨 DDR5，但到年底時，整體 DDR5 PMIC 庫存水位過高，因此今年上半年以去化庫存為主，等到第二季底才重新拉貨，上半年 DDR5 營收貢獻約 5% 以上，預計下半年提升至 10%。

觀察 DDR5 市場，茂達預期，今年 DDR5 滲透率大概 15%，明年根據客戶的期待，滲透率有機會拉升至 50%，而茂達主要從事 PC 市場，預期隨著筆電需求開始反轉向上，需求也會跟著復甦。

針對 PMIC 價格，茂達坦言，過去兩年因成本上升調漲價格，但去年客戶開始砍價，而茂達營收 40% 來自風扇驅動 IC，價格比去年掉一些，PMIC 也是客製化產品，跌幅約 15-20%，低階 LDO，SWITCH 等價錢也沒有低於疫情前，現在回歸過往每一季度談價格的常態。

至於成本，茂達認為，現在各家晶圓廠都有來談價格，且龍頭廠也釋出善意，象徵其他晶圓廠也會降價。