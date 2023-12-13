經濟部、電電公會舉辦技術媒合會 聚焦三大產業需求

經濟部今 (13) 日與電電公會合作舉辦「經濟部產業技術司 X 技術需求媒合會」，暨去年與鴻海成功合作的經驗，今年擴大攜手合作。公會針對旗下企業會員需求，提出 AIoT 及晶片應用、高階製造及顯示技術、智慧車電及綠能三大主軸，由經濟部號召轄下多個單位、共超過 60 位研發人員，提出 40 項相關創新技術。

此次媒合會吸引鴻海、康舒、廣運、東元等 70 家廠商參與，近 7 成為中小企業，超過 300 位企業研發主管面對面洽商技術，提出需求尋求解方，帶動產業創新應用。

經濟部產業技術司簡任技正張能凱表示，臺灣中小企業家數占全體企業達 98% 以上，研發資源相對有限，經濟部轄下法人合計擁有超過 7000 名研發人員，研發能量充沛。為精準、有效率對接產業需求端與研發供應端，經濟部產業技術司過去兩年與明基友達集團、鴻海科技集團合作，走入企業對接研發與產業需求，已促成某家業者洽商導入 5G SA 智慧型行動邊緣運算系統應用於智慧工廠，及封裝技術用於製程改善等，帶動產業創新。

張能凱指出，今年與電電公會合作舉辦「技術需求媒合會」，端出企業所需技術及趨勢研討會，透過產業公協會串連背後的龐大企業會員，讓有需要研發資源的業者，可以直接與研發法人洽商。未來也希望媒合會能走入更多產業，特別是中南部產業，像是金屬製品、紡織、橡膠塑膠等產業，讓法人的研發成果可以更全面的落地全臺產業。

台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽表示，經濟部長期支持科技研發，對提升臺灣企業附加價值有很大貢獻，電電公會背後有 3000 多家企業會員，遍布全臺灣各地，會員從事的產業別涵蓋資通訊產業、半導體產業、光電照明產業、重電與供電產業、網路服務、汽車電子、電子零組件等，可說是臺灣產業別最豐富的公會。

此次技術需求媒合會中，企業針對 5G 通訊、自駕車、綠色製造與資安晶片等領域提出需求，產業技術司號召 40 項技術成果，其中有 6 項技術獲得全球百大科技研發獎、愛迪生獎、CES 創新獎等重量級國際獎項。