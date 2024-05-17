通膨衝擊 逾7成民眾近半年月支出增加逾1000元 3成入不敷出

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-05-17 16:40

東森購物今 (17) 日發布《輔大東森智慧數據中心》民眾對物價看法最新調查結果，有 31.1% 的民眾表示，每月財務狀況是「入不敷出」，物價上漲的影響下，多達 77% 民眾每月總支出增加超過 1000 元，因此，多數民眾採取減少非必要開支和轉變消費習慣等節流策略。

智慧數據中心統計，高達 81.9% 的民眾仍擔憂未來物價持續上漲，而物價上漲的原因，民眾普遍認為是國內政策 (78.0%) 和國際原物料價格上漲 (70.1%) 所致。

而在經濟景氣方面，59.6% 民眾認為國內目前經濟景氣不佳，並有 46.5% 的民眾預計未來半年家庭經濟狀況將變差，反映出民眾對當前經濟復甦的悲觀態度。

圖表：東森提供。

調查顯示，77.7% 的民眾表示近半年每月總支出增加超過 1000 元，然而，75.7% 的民眾每月總收入未有增加或甚至減少，造成有 31.1% 的民眾表示每月財務狀況是「入不敷出」。

因此，在消費行為上，92.6% 的民眾表示，會減少部分支出以維持收支平衡，約 57.7% 的民眾選擇減少餐飲開銷，其次是降低休閒娛樂支出，占比 55.3%。

此外，53.8% 的民眾選擇減少線上購物以節省開支，而 31.3% 的民眾則是透過增加線上購物頻率尋找更多優惠。