〈能源盤後〉通膨緩解、原油供應量下降 原油連日上漲 WTI收登一周高點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-17 05:59

美國基準 WTI 原油周四 (16 日) 收登一周高點，延續前一日美國主要通膨數據放緩引起的漲勢，因通膨放緩可提高今年降息的前景，有助於提振經濟和能源需求。

數據顯示，上周美國原油庫存下降，令油價獲得額外支撐，且在報告顯示上周燃料供應下降幅度略低於預期後，天然氣期貨價格收高。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 60 美分或 0.8%，收每桶 79.23 美元中，為最近月 WTI 原油自 5 月 9 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 52 美分或 0.6%，收每桶 83.27 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖 2.54 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.9% ，收每加侖 2.44 美元。

6 月交割的天然氣價格大漲 3.3%，收每百萬 Btu 2.50 美元。

市場驅動力

Alex Hodes 領導的 StoneX 堪薩斯城能源團隊周四報告指出，周三數據顯示，美國 4 月消費者物價指數 (CPI) 漲幅低於預期，讓美元跌至 200 日移動均線，全面提振大宗商品市場。

美 4 月核心 CPI 自前月的 8% 年減至 3.6%，強化投資者預計聯準會 (Fed) 今年降息兩次的信心，有助於緩解人們對經濟前景和需求前景的擔憂。

StoneX 分析師表示，金融市場現在對 Fed 9 月啟動降息的押注最高，這將繼續抑制美元強勢，並讓大宗商品和股票轉強。

美國能源資訊局 (EIA) 庫存顯示，美國商業原油庫存連續第二週下降，支撐本周原油上漲。

Sevens Report Research 分析師周四指出，EIA 庫存報告中，最重要的細節是汽油供應量，這是對加油站消費者需求的隱含衡量標準，而該數據看起來很樂觀。

作為需求指標的車用汽油供應量上周自前一周的 879.7 萬桶增加至 887.5 萬桶，創 3 月底以來的最高水準。

市場也期待 OPEC + 在 6 月 1 日會議做出關於產量水準的決定。

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示：「人們普遍預計，OPEC 將採取『沒壞就別修』的政策，OPEC 不會繼續徒勞，冒險增產，因此我們預期當前產量將維持到第三季底。」

此外，隨著「美國選舉狂潮的開始，我們預計將出現更多針對伊朗和委內瑞拉等流氓生產國的言辭和強硬言論，這將進一步收緊供應面。因此，現在油價重回 80 美元關口的條件已經具備。」Raj 說。

與此同時，EIA 周四報告指出，上周 (5/10) 美國天然氣供應量增加 700 億立方英呎，低於分析師預期，激勵天然氣期貨週四上漲逾 3%。