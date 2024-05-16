比亞迪首款皮卡SHARK上市卻未在陸首發 專家直指兩大考量

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 15:26

中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN)周三 (15 日) 在墨西哥發表首款油電混合皮卡車款 SHARK，售價介在 89 萬 9980 到 96 萬 9800 墨西哥披索(約 38.66 萬到 41.65 萬人民幣)，擁有 1.5 公升渦輪增壓引擎及雙馬達組成的 PHEV 系統、430 匹綜效輸出跟 840 公里優異續航表現，料將在北美成為福特(F-US) Ranger 及豐田 Hilux 等車款的勁敵，但隨著中國逐步減少對皮卡限制，比亞迪卻將電動皮卡首發放在海外市場，也讓外界感到疑惑不已。

長城汽車是靠皮卡起家，旗下品牌長城炮更長時間保持在銷量冠軍的位置，更重要的是長城炮已經「出海」，在南美、非洲、中東等多個國家和地區都有產品佈局，墨西哥也早在去年 2 月就已經申請進入。

但在長城炮長期稱霸過程中，不乏挑戰競爭，長安汽車則是當中最主要的一家，長安汽車前期推出的長安覽拓者，定位跟普通版長城炮太相似，難有差異化優勢，到了獵手車款在今年登場，並透過續航動力的省油和耐用特性，順利搶得部分市佔率，雖要趕上長城炮仍有不少距離，但獵手已是上月中國電動皮卡的銷量冠軍。

專家認為，比亞迪雖是皮卡市場的新手，但畢竟是電動車領域領頭羊，完全可依靠原本優勢與長城炮競爭，且比亞迪 SHARK 基於 DMO 超級混動越野平台打造，擁有優勢。此外，比亞迪 SHARK 不將首發放在中國市場的主要原因是車市環境還不夠好。

皮卡屬於 N 類載貨車，屬於商用車，在管理上與輕卡、微卡是一樣的，起初考慮到環保和交通，中國各大城市限制皮卡進城，直到 2016 年 2 月才鬆綁，但目前仍存在對皮卡限行的地區。

此外，按照相關規定，皮卡的正常報廢期是 10 年，到期後還可再申請 5 年，站在使用者的角度，普通消費者更傾向於選擇裝載量足夠大且經濟實惠的「麵包車」，物流企業則選擇儲物能力更強的輕卡。

面對不太樂觀的市場環境，比亞迪可能預料到比亞迪 SHARK 進入國內市場後存在不是爆款的可能性，對於品牌首款皮卡，比亞迪 SHARK 本身也需要較高的行銷費用，很可能發生投產不如預期的事情。如此一來，倒不如先在海外市場試水，等到國內皮卡完全放開再推出也不遲。

墨西哥對海外汽車的需求比較旺盛，很多國產品牌在墨西哥佔有一席之地，除比亞迪外，廣汽、吉利、長城、奇瑞等品牌在當地都有產品佈局，按照 2023 年自主品牌的出口量數據，墨西哥僅次於俄羅斯。

墨西哥比較暢銷的皮卡還是豐田 Hilux、福特 Ranger 等日系美系車款，這兩款車款在當地已經有 4、50 年歷史，對比亞迪 SHARK 來說，即便有電動車優勢，但要想改變當地消費者對皮卡的刻板印象，難度頗高。