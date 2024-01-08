遠東SOGO業績達500億元新里程碑 大巨蛋首波餐廳上半年開出

遠東 SOGO 百貨今 (8) 日總結 2023 年營運成績，全年業績目標 500 億元在去年周年慶最後一天提前達標，展望 2024 年，SOGO 大巨蛋店將是最大亮點，第一階段 D 區 14 家餐廳預計上半年開出。

SOGO 大巨蛋第一階段 D 區 14 家餐廳將於上半年開出，SOGO 指出，這是極具潛力的全新消費聚落，SOGO 將打造出結合綠色生活、永續時尚和新型態的購物中心。

2023 年台北大店 (忠孝、復興和敦化店) 也首度達成 300 億元里程碑，是去年百貨業中唯一達雙位數成長的百貨，為因應顧客需要，目前復興館 4 樓、5 樓等樓層陸續進行大改裝。

SOGO 表示，去年全台每家店均是正成長，SOGO 已超過 10 年沒有開展新商場，有這樣的好成績，是靠著既有資源，搭配商場環境升級、各項創新的商品力並經過各店不斷努力達成，並非完全單靠指標性大店。

SOGO 總經理汪郭鼎松說，店長才是真正接近顧客第一線的重要幹部，每一位店長絕對是立刻反應顧客需求、專櫃廠商的服務也必須要做到位，SOGO 每一家店都很重要、沒有大小店之分，整體營運是平均往前推進。

在疫情期間，SOGO 採危機入市，讓小店轉型、中大型店體驗創新，疫後市場消費恢復常軌，快速展現整體商品力提升的優勢，SOGO 強調，很多基礎將逐漸布建好，將為今年再創好成績。