成長風險大！巴菲特從蘋果身上賺1200億美元 但因「1問題」減持蘋果

鉅亨網新聞中心 2024-05-06 17:31

「股神」巴菲特執掌的波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 在今年第一季減持蘋果 (AAPL-US) 股票約 13%，現年 93 歲的巴菲特稱主要出於稅收原因，且這一決定非基於對蘋果前景的判斷。蘋果無疑是巴菲特最偉大的投資之一，他執掌的波克夏在 2016 年開始大規模買進蘋果股票，此舉一改他跟合作夥伴芒格長期對科技股的迴避態度。

2016 年，波克夏首次購入近 1000 萬股蘋果股票，價值約 10 億美元，同年底進一步增持蘋果，並在 2017 年和 2018 年繼續加大購買力道，波克夏在這幾年總計在蘋果股票投入約 360 億美元。 對波克夏而言，投資蘋果是一個團隊合作的典範，該公司投資經理 Ted Weschler 在 2016 年率先對蘋果進行相對較小比例的投資，約為 10 億美元。

截至 2018 年第三季，波克夏持有的蘋果股票占其整個投資組合的四分之一，投入金額比巴菲特此前投資的高出一倍多。這一決定最終也帶來龐大回報，如今持有的 5.9% 股票價值約 1570 億美元。儘管蘋果股價近期有所波動，波克夏目前從這筆投資中獲得的帳面收益高達約 1200 億美元。

在巴菲特漫長的投資生涯中，如此成績堪稱輝煌，截至去年底，蘋果在波克夏的股票投資組合中的佔比接近 50%。

根據投資公司 Cheviot Value Management 計算，包括股息在內，波克夏從蘋果獲得的的年化報酬率高達 26%，遠超過同期標普 500 指數 12.9% 的漲幅，部分投資人認為巴菲特在蘋果股票的「全力一擊」不僅規模巨大且出人意料，因此他應得到比實際更多的讚譽。

Davis Funds 掌門人、波克夏董事之一 Chris Davis 在談到巴菲特的投資策略時表示，巴菲特改變主意的能力確實令人讚歎，因為這對許多投資人是最難以做到的事情，大多數人常會被過去觀念所束縛，但蘋果的例子強有力地展示了保持開放態度並接受變化的重要性。

不過，有知情人士透露巴菲特數年前在跟另一家公司的高管交談時，曾對蘋果持懷疑態度，認為蘋果更適合作為空頭目標而非買進標的，但後來巴菲特對此澄清，並稱不記得這樣說過，還強調過去 50 年從未建議做空任何股票，且始終建議人們避免做空。

然而，蘋果正面臨到挑戰如歐盟反壟斷調查、中國銷售成長放緩以及 AI 發展落後的批評，雖然其他科技股和整體市場不斷上漲，但蘋果股價今年來下跌近 5%，表現在科技 7 巨頭中僅贏過特斯拉。

波克夏長期股東、Cheviot Value Management 的 Darren Pollock 表示，蘋果目前風險相對更高，因其估值已有所上升，監管機構對其最賺錢的領域保持高度關注，且公司成長速度有所放緩，投資人現在對蘋果的預期應當跟數年前有所不同，這可能會給波克夏業績帶來不小的壓力。