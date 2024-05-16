拜登、川普正面交鋒時間定了！兩人打破傳統將在6月、9月各辦一場辯論

鉅亨網新聞中心 2024-05-16 08:54

美國總統拜登和共和黨競爭對手川普周三 (15 日) 同意在 6 月 27 日和 9 月 10 日舉行兩場總統大選辯論，此舉打破數十年來秋季舉行三場辯論的傳統。

第一場辯論將在喬治亞州首府亞特蘭大舉行，沒有觀眾，由主播 Jake Tapper 和 Dana Bash 主持，該州是 11 月大選競爭最激烈的州之一，拜登和川普兩人還接受《美國廣播公司》(abc) 的邀請，將在 9 月 10 日舉辦第二場辯論。

但辯論細節尚待進一步討論，拜登競選團隊發言人 Michael Tyler 在被問及對辯論形式或議題有何偏好時表示，一些細節仍有待商榷，曾罵拜登是最差辯士的川普在社群媒體上表示，願在 6 月和 9 月兩個擬議中的辯論時間與歪嘴喬（拜登）辯論。

辯論會將吸引數以千萬計的電視直播觀眾，辯論對於面臨激烈競爭和選民熱情較低的兩位候選人都充滿風險。

拜登幕僚們認為，辯論可能會暴露川普在墮胎等問題上的立場，進而對他造成打擊，川普助手則認為拜登容易口誤，可能會放大選民對這位 81 歲總統年紀的擔憂。

著有《Presidential Debates：Risky Business on the Campaign Trial》一書的美國東北大學榮譽教授 Alan Schroeder 表示，由於年齡的原因，兩位候選人都將受到比以往任何時候都更嚴格的審查，總統辯論是候選人無法完全控制的時刻之一。

接受辯論的舉動顯示拜登願冒一定風險來提高自身民調支援率，他在關鍵搖擺州的支持率落後川普。除了年紀外，選民們仍擔心拜登對經濟的處理方式。

川普在共和黨提名競選期間都拒絕與對手辯論，但最近幾周一直向拜登發戰帖，並認為辯論應在某些州提前投票開始前舉行。

川普在接受保守派電台主持人 Hugh Hewitt 訪問時表示，辯論應持續兩個小時，雙方都應站著進行辯論。

拜登此前要求只有主辦過 2016 年共和黨和民主黨初選辯論的媒體，才有資格主辦今年的總統大選辯論，符合他要求的媒體只有 CNN、Telemundo 、哥倫比亞廣播公司 (CBS) 和美國廣播公司。

拜登也沒有表現出接受川普邀請參加更多辯論的跡象，並稱不會參加總統辯論委員會組織的傳統電視辯論，拒絕接受自 1988 年以來管理這些辯論的無黨派組織。拜登競選團隊主席 Jennifer O"Malley Dillon 指出，該委員會過去曾難以阻止候選人違反辯論規則。