原物料大宗商品投資指南-農產品

鉅亨研報 2024-05-15 16:08

一、大宗商品黃小玉產量分布

大家常聽到的黃小玉，指的就是黃豆、小麥、玉米等農作物，根據中華食物網的統計，黃豆主要產地為巴西以及美國，玉米主要產地則是中國與美國，至於進口部分，中國是全球第一大糧食進口國，尤其是在黃豆的部分，進口量更是其餘地區的數倍，所以中國的經濟狀況對於黃豆價格影響，更勝於小麥以及玉米。

1996 年，中國從黃豆淨出口國轉為淨進口國，進口量逐年增加，對外依存度超過 80%，理論上中國北方是種植黃豆的地區，但嚴重缺水及乾旱問題，導致華北難以種植黃豆。而中國國內對黃豆的需求用途，20% 用來榨油也就是大豆植物油，其餘 80% 主要用來餵飽牲畜和家禽，例如進口黃豆大多由壓榨業者處理，將處理後的黃豆粉作為豬隻飼料的重要成分。根據中國海關總署於 4 月 18 日公布的 3 月進口主要商品量值表，大豆進口不論是當月數量或者年度累積量，與去年同期相比都呈現下滑，我們觀察黃豆的期貨價格，2024 年至 5 月 3 日為止，基本上也是弱勢整理走勢。

二、美國農業部月度作物報告

根據美國農業部 (USDA)，每月 10 日前後都會發布一份『月度作物報告 (WASDE)』，提供黃豆、小麥、玉米等等主要農作物其全球與美國本土的供需基本面資料，也就是 USDA 供需報告，由於可以得知農產品市場供需變化，大宗商品交易人及投資機構都會特別重視。

以 4 月份公布的 WASDE 報告為範例，2023/24 年度 4 月份的黃豆期初庫存量為 264 百萬蒲式耳，生產量為 4,454 百萬蒲式耳，消費量為 4,114 百萬蒲式耳，期末庫存為 340 百萬蒲式耳。透過上面的數據，我們還可以計算庫消比，也就是期末庫存除以消費量，因此 4 月份的庫消比就是 8.26%，一般來說庫消比高對價格較為不利，原因可能是庫存上升或是消費下降。

三、豐 - 原物料三刀流 XQ 量化指標頁面說明

如果我們要去觀察農產品的價格走勢可以怎麼做呢？以下以黃豆 ETF 作為示範，以畫波高、波低的方式就可以輔助我們去觀察黃豆的股價趨勢：