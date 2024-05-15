美國7搖擺州民調全由川普領先！四張經濟圖表看出端倪

鉅亨網編譯林薏禎 2024-05-15 15:23

美國前總統川普和現任總統拜登將在今年 11 月的美國大選一決高下。最新民調顯示，川普目前在 5 個搖擺州領先拜登。巴隆周刊 (Barron’s) 根據幾項經濟數據表現，針對拜登在搖擺州遇上的麻煩進行分析。

2020 年美國大選結果，主要是由這 7 個搖擺州所決定，而近期的民調表現，明顯反映出選民們的不滿。

上圖為美國 7 個搖擺州在 2020 年美國大選的勝負差距，以及 2024 年的民調平均值 (圖: Barron"s)

糟糕的民調結果反映出利率上升和通膨加劇所造成的問題，部分指標顯示，可能決定 2024 年美國大選結果的 7 個搖擺州，經濟情勢均沒有那麼強勁，包含喬治亞州、亞利桑那州、內華達州、賓州、密西根州、威斯康辛州以及北卡羅萊納州，這對拜登來說是一大麻煩，同時也為川普帶來機會。

雖然沒有任何一個州真正陷入困境，但在整體經濟成長方面，上述 7 個州多半仍落後全美平均水準，包含經通膨調整後薪資成長與消費者信心在內等指標，也都落後於全國平均值。

多數搖擺州經濟成長落後全美平均水平

拜登上任以來，多數搖擺州經濟成長率落後全美平均水準 (圖: Barron"s)

自拜登 2021 年第一季上任以來，經通膨調整後的美國國內生產毛額 (GDP) 成長率超過 8%，其中，內華達州和亞利桑那州成長率均超過 10%，高於全國平均。北卡羅萊納州和喬治亞州稍微落後全國，密西根州、賓州和威斯康辛州表現較差，當中又以威斯康辛州落後最多，經濟成長率僅 3.1%。

ZipRecruiter 首席經濟學家 Julia Pollak 表示，對拜登不利的一點是，許多尋求工資彈性的製造商正在實施「工作權利法」的州建廠，這項作法有利於南方的州，這些州稅收更低、土地更便宜，建築限制也較少，對密西根和賓州等對工會友善的地區則較為不利。

其他不利因素還包含人口遷移和老化。舉例來說，自 2020 年 4 月以來，密西根州人口減少了 0.4%，賓州減少 0.3%，威斯康辛州則增加 0.3%。威斯康辛州是美國最仰賴製造業的州之一，雖然也有實施工作權利法，但去年大部分時間內，威州製造業勞動力一直在減少，這部分與幾個重大項目未能兌現最初承諾有關，包含川普在 2017 年宣稱耗資 100 億美元的鴻海廠區。

儘管如此，人口方面的優勢，一直是內華達州和亞利桑那州的成長驅動力。自 2020 年 4 月以來，這兩個州的人口分別成長 2.9% 和 3.8%，高於 1% 的全美平均。

就業表現為拜登帶來順風

多數搖擺州 3 月失業率低於全美平均 (圖: Barron"s)

對拜登來說，一項正面因素是全國和州級失業率都接近歷史低點。儘管美國 4 月失業率從 3.8% 升至 3.9%，但仍徘徊在數十年低位。相較之下，歐巴馬 (Barack Obama) 曾在失業率高達 7.7% 時獲得連任，布希 (George Bush) 也曾在失業率 5.4% 時勝選。

巴隆周刊指出，沒有任何一個搖擺州的失業率高於歐巴馬或布希當政時的水準。雖然各州 4 月數據尚未出爐，但 7 個搖擺州當中，有 5 個州 3 月失業率持平或是低於全美平均水平。密西根州的失業率則稍微高一些，達到 3.9%。

內華達州是例外，該州 3 月失業率為 5.1%，在全美排名第三高。內華達州經濟主要仰賴旅遊業和營建業，是受新冠疫情影響最嚴重的州之一，失業率迄今仍未回到疫情前的 3.6%。不過，內華達州經濟仍在快速成長，去年第三季至第四季 GDP 年增率為 6.7%，是全美經濟增速最快的州。

通膨正在下滑，但薪資趕不上通膨

除了威州和北卡羅萊納州以外，其他 5 個搖擺州的薪資成長率均落後全美平均 (圖: Barron"s)

無論是政治還是經濟，通膨和購買力流失可能是拜登的最大弱點。穆迪 (Moody’s) 數據顯示，喬治亞州和北卡羅萊納州 3 月通膨率均略高於全美平均，其他搖擺州通膨率則低於平均值。

雖然美國通膨有所緩解，但薪資成長仍未能跟上物價上漲的幅度。自拜登上任以來，全美薪資平均上漲 15.9%，落後 19.4% 的物價漲幅。多數搖擺州情況甚至更糟，只有北卡羅萊納州和威斯康辛州的薪資成長率高於平均水準，其他 5 個搖擺州則低於平均。

喬治亞州的情況既體現正向的一面，也有不好的部分。作為新的電動車中心，喬治亞州經濟似乎正在蓬勃發展。現代汽車 (Hyundai) 正在向該州投資 126 億美元，包含興建一座價值 76 億美元的工廠，用於生產電動車。整體而言，製造業的蓬勃發展令喬治亞州失業率降至 3.1%。

不過，巴隆周刊依據美國勞工部數據進行計算，發現 2021 年到今年 3 月，喬治亞州的平均時薪僅成長 10.4%，落後全美平均時薪增幅。

消費者信心低落

除了喬治亞州以外，其餘搖擺州的消費者信心表現落後全美平均 (圖: Barron"s)

當選民投票時，最重要的莫過於他們的感受，也就是他們對自身財務狀況和經濟前景是否有信心。由 Morning Consult 編制的美國 4 月消費者信心指數為 93，雖然較過去幾年改善，但仍遠低於 2020 年 2 月疫情爆發前的 114。

多數搖擺州的消費者似乎缺乏信心，只有喬治亞州的信心指數高於平均水平。Morning Consult 首席經濟學家 John Leer 指出一項關鍵因素，即許多選民對自身薪資和購買力能否趕上通膨抱持悲觀態度。