訪中前夕 普丁接受新華社專訪：家人對中國也很著迷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-15 12:00

俄羅斯總統普丁在訪中前夕接受《新華社》書面專訪，他表示，俄中經貿關係迅猛發展，近五年兩國貿易額翻了一番，他還說，家人對中國也很著迷，有人正在學中文。

「我與習近平主席初次相識於 2010 年 3 月，從那時起，我們就經常會面和通話。他在溝通中展現出謙遜友好、坦誠務實的風範。」普丁說，每次會面不僅是老朋友之間的交流，還會就雙邊和國際議程中最緊迫的問題交換意見。

普丁回憶道，習近平在 2013 年成為國家元首，把俄羅斯列為首訪國。去年 3 月習近平再次當選國家主席後，俄羅斯也是出訪首站。

「兩國的夥伴關係前所未有，讓我決定選擇把中國列為連任總統後第一個出訪的國家。」普丁強調。

談及雙邊經貿務實合作，普丁說，俄中經貿關係迅猛發展，展現出對外部挑戰與危機的持續應變能力。近五年兩國貿易額翻了一番。中國已經連續 13 年成為俄羅斯最大貿易夥伴國，2023 年俄羅斯在中國貿易夥伴國的排名升至第四名。兩國公司超過 90% 結算以本國貨幣進行。

普丁表示，雙方正在持續、系統地展開能源領域的戰略合作，正在推動一些新的大計畫。俄羅斯向中國供應農產品的勢頭良好，兩國運輸和物流走廊穩步運行，不斷壯大。

「我對俄中經濟關係的宏偉前景充滿信心。」普丁強調，「俄中將努力在工業和高科技、太空與和平利用核能、人工智慧、再生能源及其他創新領域展開更密切的協作。我們也將繼續為此創造良好的法律和組織條件，發展交通運輸和金融基礎設施。」

今明兩年是中俄文化年。普京認為，俄中兩國世代緊密相連，不僅是因為兩國擁有漫長共同邊界，而且雙方還保持密切的文化聯繫和人員往來。俄羅斯對中國文化藝術的興趣很高。目前俄羅斯約有 9 萬名大中小學生學習中文。

「我知道，中國人民也渴望更近距離了解俄羅斯的文學、藝術和傳統。我們出色的劇團和音樂家定期在中國演出，博物館舉辦各式展覽。我們非常樂意繼續向中國朋友展示多民族俄羅斯豐富多彩的歷史、創造和文化遺產。」普丁說。

普丁還分享了他個人對中國文化的看法：「我總是對進一步探索獨一無二、別具一格的中國傳統抱有濃厚興趣，尤其是在我訪華期間。我對中國武術了解不少，武術在俄羅斯非常流行。我對中國哲學充滿敬意。我的家人也對中國很著迷，其中一些人正在學習中文。」

普丁高度評價俄中兩國在國際舞台上的協作。他指出，兩國在國際議程中的關鍵問題上持相似或相同立場。兩國都擁護國際法的主導地位，都主張建立均衡、不可分割、綜合、可持續的全球和地區安全，並發揮聯合國的核心協調作用。