最新研究指全球最大工業機器人市場在亞洲 中國安裝數量最多

鉅亨網新聞中心 2024-05-15 13:31

機器人已成為全球各個商業領域不可或缺的一部分，根據國際機器人聯合會 (IFR) 最新數據，亞洲是全球最大的工業機器人市場。

數據顯示，2023 年全球工業和工廠的工業機器人安裝量達 55.3 萬台，成長率為 7%，亞洲市場銷量最高，達 26.94 萬台，其次則是歐洲的 79.75 萬台、北美地區的 56.05 萬台、南美洲跟加勒比海國家的 22.24 萬台、非洲 (6.94 萬)、澳大利亞和大洋洲 (0.96 萬)。

2022 年，亞洲安裝的機器人超過 40 萬台，年增率 5%，中國在當地佔有絕大部分市佔率，安裝超過 29 萬台，亞洲第二大市場則是日本，新增安裝量超過 5 萬台，年增率 9%，重回疫情前水準，南韓則年增 1% 至近 3.2 萬台。使用機器人的主要優點包括生產速度提高 95%，產能提高 92%。

歐洲是第二大地區市場，2022 年安裝約 8.4 萬台新機器人，年增率 3%，德國則是歐洲最大的機器人市場，安裝超過 2.5 萬台機器人，第二大市場是義大利，安裝數量年增 8% 至 1.1 萬台，法國年增 13% 至 7 千台。

在美洲，美國占整體安裝量的 71%，年增 10% 至 4 萬台，其次是墨西哥年增 13% 至 6000 台，加拿大則年減 24% 至 3000 人。根據 IFR 數據，2022 年中國、日本、美國、南韓和德國共佔全球機器人裝機量的 79%，數量為 43.8 萬台。

在全球範圍內，機器人技術的主要客戶是電子產業，占新安裝機器人總數的 28%，之後依序是汽車業的 25%、金屬和機械產業的 12%、塑化產業的 4% 以及食品飲料業的 3%。

未來五年，工業企業可能會將 25% 左右的資本投資於機器人，大約 23% 零售製造業打算在機器人和自動化領域投資超過 5 億美元，15% 的食品和飲料製造商也打算投資至少 5 億美元升級機器人系統。