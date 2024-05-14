〈貴金屬盤後〉CPI公布前 市場先獲利了結 黃金創本月迄今最大單日跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-05-14 07:02

黃金期貨價格周一 (13 日) 收創本月迄今最大單日跌幅，自上周登上 3 周來最高點後回落。

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 表示，在關鍵的美國通膨數據公佈之前，黃金投資者「本周開局先進行一些獲利了結」。

他認為，儘管聯準會 (Fed) 官員近期發表了鷹派言論，但市場仍希望從周三公布的美國消費者物價指數 (CPI) 中更清楚探查 Fed 政策前景。「若 CPI 低於預期，可望提升 Fed 今年降息的可能性，而這會為黃金帶來新動力，使其重新接近歷史高點。」黃金於 4 月 19 日收於歷史新高 2413.80 美元。

6 月交割的 Comex 黃金期貨價格下跌 32 美元或 1.4%，收每盎司 2343 美元。

根據道瓊市場數據，周一交易最活躍的黃金期貨價格創下 4 月 30 日以來最大單日跌幅與下跌金額。上周五 6 月黃金收在 2375 美元，為 4 月 19 日以來最高收盤價。

上周五公布，密西根大學 5 月美國消費者信心指數初值降至 67.4，低於《華爾街日報》，自前月的 77.2 大幅下降，也低於《華爾街日報》調查的經濟學家預期 (76)。

報告也顯示，美國人對明年整體通膨的預期自 4 月的 3.2% 上升至 3.5%，對未來 5 年的通膨預期則自 4 月的 3% 上升至 3.1%。

XS.com 市場分析師 Rania Gule 表示，通膨預期上升表明，Fed 可能持續推遲降息時間點，而這對黃金不利。

降息有利於不孳息的黃金，因這可以降低投資人持有黃金的機會成本，故推遲降息則不利黃金。

Gule 指出，Fed 幾位官員上周發出鷹派訊息。明尼阿波利斯 Fed 主席卡什卡里 (Neel Kashkari) 上周五稱目前對未來貨幣政策持「觀望」立場。