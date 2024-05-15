〈能源盤後〉OPEC維持需求不變 油價跌至9周低點

鉅亨網編譯許家華 2024-05-15 06:02

國際油價周二 (14 日) 收在 9 周低點，係因石油輸出國組織 (OPEC) 維持其月度預測基本不變，同時交易商權衡利率前景及其對能源需求的潛在影響。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.10 美元或 1.4%，收每桶 78.02 美元，為最近月 WTI 原油自 3 月 12 日以來最低收盤價。

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 95 美分或 1.2%，收每桶 77.65 美元，此為交易最活躍的 WTI 期貨。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 98 美分或 1.2%，收每桶 82.38 美元，為最近月 Brent 原油自 3 月 12 日以來最低收盤價。

6 月交割的汽油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.46 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7% ，收每加侖 2.42 美元。

6 月交割的天然氣價格下跌近 1.6%，收每百萬 Btu 2.34 美元。

市場驅動力

XS.com 市場分析師 Samer Hasn 表示，OPEC 月報「黯淡」，對今明兩年的未來預期沒有任何新內容，加上利率走勢的不確定性加劇，油價下跌。

美洲和中國已開發經濟體第一季需求小幅成長，但被中東第二季和第三季需求下修所抵消，因此 OPEC 將今年需求成長預測維持在 220 萬桶 / 日不變。OPEC 將 2025 年需求成長預測維持在 180 萬桶 / 日不變。

OPEC 指出，非 OPEC + 生產商的供應量今年預計增加 120 萬桶 / 日，與 4 月時的預期相同，主要由美國、巴西、加拿大和挪威推動。2025 年產出成長率預計為 110 萬桶 / 日，與 4 月的展望基本持平。

德國商銀大宗商品分析師 Barbara Lambrecht 表示，自願減產將於下月底到期，OPEC+ 成員國正在權衡是否延長，在 6 月 1 日召開的會議之前，他們似乎希望「將一切都納入考量」。成員國「可能會在 6 月初相互角力，因為 OPEC+ 可能會冒著價格進一步下滑的風險，宣布逐步取消自願減產」。

美國最新的經濟數據再次顯示出黏性通膨的跡象，4 月生產者物價指數 (PPI) 上漲 0.5%。

SIA 財富管理首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在 OPEC 發布月報後，油價已開始下跌，但在 PPI 數據公佈後，加速走跌，「儘管有跡象表明中國經濟有所改善，但 OPEC+ 並未提高需求預期，從而削弱了油價背後的關鍵驅動因素。」

但美國周三將公布主要數據，即 4 月消費者物價指數 (CPI)，這可能會決定聯準會(Fed) 降息時間和範圍的預期。

Hasn 指出，有鑑於強勁的經濟活動讓通膨加速，降息時間表的可能性已自 6 月改為 9 月。

與此同時，Fed 副主席 Philip Jefferson 表達了央行對通膨趨勢的擔憂，通膨是由強勁的勞動力市場推動的，可能會讓高利率維持更長的時間。