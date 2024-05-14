〈能源盤後〉燃料需求疲弱 但市場權衡OPEC+延長減產前景 原油上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-05-14 06:01

國際油價周一 (13 日) 收高，係因交易商在燃料需求疲軟的跡象與 OPEC + 下半年延續自願減產之間做權衡。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 86 美分或 1.1%，收每桶 79.12 美元。

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 76 美分或 1%，收每桶 78.60 美元。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 57 美分或 0.7%，收每桶 83.36 美元。

6 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.51 美元。

6 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1% ，收每加侖 2.44 美元。

6 月交割的天然氣價格上漲 5.7%，收每百萬 Btu 2.38 美元，但收復上周五跌幅且漲至 1 月下旬以來最高收盤價。

市場驅動力

交易員周一對 OPEC + 減產動向感到困惑。根據新聞報導，伊拉克石油部長周四表示，該國致力於 OPEC + 推行的減產，並與成員國一起努力穩定市場。然而，在此一天前，他稱伊拉克不考慮進一步減產。

瑞穗證券美國能源期貨總監 Robert Yawger 表示，針對 6 月 1 日 OPEC + 討論產量配額的會議，「如今，伊拉克已經是第三個暗示他們不一定願意就這樣配合減產的國家。」先前，阿拉伯聯合大公國 (UAE) 和俄羅斯也曾示意對減產的不滿。

Yawger ，一旦取消自願減產，原油價格就有高度可能暴跌。

OPEC + 將於 6 月 1 日舉行部長會議，近期這輪自願減產措施預計下個月底到期。

標普全球商品洞察近期發布的普氏能源 OPEC + 調查顯示，4 月份 OPEC+ 原油產量較上個月減少 21 萬桶 / 日，達 4104 萬桶 / 日，原因是俄羅斯在遭烏克蘭一連串無人機對其煉油廠的攻擊後，開始實施更大幅度的減產。

但調查報告顯示，俄羅斯的減產不太可能足以緩和 OPEC + 合規問題的緊張局勢，因為俄羅斯未達目標，伊拉克和哈薩克的產量也持續大幅高於其配額。

ING 大宗商品分析師報告指出：「自今年年初以來，伊拉克一直未能實現其自願減產的程度，因此伊拉克再削減更多產量的意願和能力恐相當受限。這可能讓接下來要召開的 JMMC 會議充斥更多反對聲浪。」

由於美國消費者信心的數據悲觀，引發市場對需求前景的進一步擔憂，上周五全球基準的 Brent 原油期貨價格跌逾 1%，使當周收低。

與此同時，美國基準 WTI 油價上周小幅收高 0.2%，係因美國每周的庫存數據顯示汽油消耗量有所改善，但仍低於每年夏日駕駛季來臨前的水準。