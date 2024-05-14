泰山首季稅後純益1.55億元較去年同期轉盈 EPS 0.32元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-05-14 19:01

大宗物資及食品廠泰山 (1218-TW) 在新經營團隊加入後，營運狀況趨於好轉，泰山公司 2024 年第一季財報，稅後純益 1.55 億元，季減約 21%，較 2023 年同期的虧損 6995 萬元，則達成由虧轉盈的效果，每股純益 0.32 元；公司則強調在專業經營奏功。

泰山 2024 年第一 季財報營收 27.55 億元，毛利率 14.34%，季減 1.32 個百分點，年增 3.36 個百分點，稅後稅後純益 1.55 億元，季減約 21%，較去年 同期由虧轉盈，等於是泰山企業連續三個季度呈現獲利的營運。

泰山在去年 8 月底聘請前味全 (1201-TW) 執行長蘇守立斌出任集團幕僚長職務，同時，泰山也自去年第三季起轉盈， 泰山董事長劉偉龍表示，個人在這個產業還在學習中，所以直接把各界的第一名請進來是最快的方式。

泰山在 2023 年新經營團隊進駐後，便積極進行組織改造，成立各事業群、以利潤中心的角度來推動整體的營運工作，整合戰力，延攬人才來改善主導各項內部的經營效益。借重長蘇守斌之前的豐富經驗，與原團隊總經理蔡政達的整合，建造出一個新的經營管理團隊。

泰山並指出，2024 年首季營收再創佳績，毛利率 14.33% 相較去年同期的 10.97% 增加了 3.36 個百分點，主要得利於各項管理的精進與生產流程的把關。全面檢視原物料採購、生產製程、品保研發、業務銷售、倉儲庫存到運輸物流，調整了每個環節不必要的浪費。在營銷面則著手改善市場上具有未來性與競爭力的產品，提升整體的銷售獲利。更積極重整通路結構，從根本面提升營運績效。