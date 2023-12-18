馬祖酒廠x泰山企業 兩大企業聯手共創雙贏未來

成立超過 70 年的國內食品大廠泰山企業 (1218-TW)，宣布聯手台灣三大公營酒廠之一的馬祖酒廠實業股份有限公司，兩大企業聯手推廣馬祖高粱酒，彼此相輔相乘發揮資源，共創雙贏未來。發表會當中，馬祖連江縣王忠銘縣長也特地出席，表達祝賀之意。

從油品起家、經營飲料、甜品點心等民生消費品 70 餘年的泰山，跨足酒業成功獨家取得馬祖酒廠兩岸總經銷。

泰山企業劉偉龍董事長表示，泰山擁有全方位食品通路的優勢，結合馬祖酒廠精湛的釀製技術，兩企業聯手，將大大拓展馬酒的知名度與能見度，讓馬祖酒廠高粱酒不再只是流傳於老饕間的傳奇好酒，更要揭開中式白酒的行銷新局，拓展市場版圖。

馬祖酒廠共有兩座酒廠，分別是東引的東湧酒窖以及南竿的八八坑道，超過一甲子以純糧固態古法釀製、低溫完全發酵、坑道窖藏，酒質甘醇勁冽，大受中式白酒愛好者青睞。

馬祖酒廠四大特色，馬祖酒廠劉九銘總經理特別向現場嘉賓介紹酒廠四大特色。

一、 緯度。酒廠位於北緯 26 度 23 分，無論溫度濕度都是專家公認的最佳釀酒環境，是擁有台灣緯度最高的島嶼型酒廠。

二、 水質。釀酒至關重要的水，乃是花崗岩層流出天然礦泉水，富含礦物質成份，花岡岩層具有麥飯石的過濾效果，水質極佳適合釀酒。

三、坑道。坑道一年人間三載，恆溫、恆濕的環境，自然的甕藏陳年老酒。

四、釀酒工藝。二蒸二釀的釀酒工藝，獨步全台最長的發酵時間。整粒高粱不壓碎蒸煮，且不加稻穀輔助發酵。加稻穀的出酒率雖能提高至 49%，但馬酒堅持不加稻穀發酵，雖出酒率只有 23%，且又耗時費工，卻能取得無糠味的優質酒體，風味更顯純淨，體現出馬酒對於品質的堅持。

新春年節前後是烈酒的旺季，泰山與馬祖酒廠特地在年節前舉辦記者會，大舉宣示將中式白酒推向精品的決心。此次記者會最受矚目的，當推白酒老饕們垂涎欲滴的「馬祖酒廠東引頂級十年大麴」，取名「粹麴」二字，意為純粹無雜質之意，外瓶設計以強勁有力的書法字象徵馬祖頂級十年大麴的醇厚風味。每一滴酒液沉睡在花崗岩坑道恆溫恆濕的天然儲酒環境，粹煉出擁有天然陳年烏梅醬香，滑順又不失厚實酒體的絕世名酒。加上堅持古法工藝，在坑道窖藏十年，並以珍稀禮盒包裝，選用烈酒重裝瓶，更顯收藏質感。每瓶皆附有限量編號保證書，加上數量稀少，入手難度高，市場詢問度破表！(飲酒過量 有礙健康)

2023/12/20 起，全家便利商店、佳賀洋酒、寶檳洋酒開始預購。限量 3600 瓶，依各通路實際銷售情況而定。建議售價 5,120 元，預購價 4,980 元。

此外，因應新春節慶隆重推出搶手的「馬祖高粱酒馬酒建廠 68 周年龍年紀念酒」，共有具收藏價值的瓷瓶禮盒和首度推出的玻璃瓶裝。製酒首重水質，因此將五行中「水」的代表色運用在龍型上，以北方之龍「黑龍」象徵馬祖酒廠的地理位置，輔以金色點綴，搭配金色提袋，無論送禮自用皆顯貴氣大方。

馬祖酒廠連續 7 年獲選國慶國宴指定用酒，原本即為少數行家才懂得品評珍藏的白酒，本次透過與泰山企業的聯盟，期望與消費市場共緊密連結，走進各種宴會小酌時刻，擴大白酒消費市場。而泰山企業也深具信心，在跨足酒業的第一步即打出馬祖酒廠這張好牌，在龍年飛躍的時刻強強聯手，相信能共創雙贏霸業，必能「新局開泰，馬到成功！」

* 禁止酒駕，酒後不開車，安全有保障；未滿 18 歲禁止飲酒

* 馬祖酒廠、泰山企業提倡理性飲酒，貼心提醒請依照法規標示警語。