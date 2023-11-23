泰山企業贊助籃球隊 狂賀泰山高中奪HBL首勝

一年一度的體壇盛事「112 學年度高中籃球甲級聯賽 (HBL)」預賽今 (23) 日於新竹市立體育館開打，首場就由在 2020 年奪得隊史首座冠軍的泰山高中，對上北市成功高中。泰山小將靠著李垣宏、林哲宇在下半場外線輸出，緊咬比分穩住局勢；以及終場前莊杰閎屢屢抄截得分並多次要到犯規下，最終以 71：65 拿下首勝。消息傳來長期贊助泰山高中籃球隊的泰山企業 (1218-TW)，關注賽事的同仁們也振奮不已。

泰山企業以泰山純水「堅持單純」為精神，贊助新北市泰山國中小及高中籃球隊。(圖：泰山提供)

延伸泰山純水「堅持單純」的品牌精神，泰山自 2019 年起，默默為台灣體壇注入單純的力量，以「泰山挺泰山」為想法，贊助新北市的泰山國小、泰山國中、泰山高中籃球隊，除了提供校隊練習及賽事所需的泰山純水、八寶粥等補給品，亦贊助球衣、毛巾、地貼等經費，成為球員最強大的後盾。泰山連續 5 年支持泰山籃球隊，總計贊助產品將近 300 萬元，期望鼓勵學生在繁重的課業之餘享受運動，同時為台灣培養體育新秀。

泰山企業表示，泰山從製造油品起家，發展至點心飲料等食品製造，堅持做好的產品，做國民健康「安心、信賴的靠山」，是企業最重要的信念；除了健康的飲食之外，健康的生活也是非常重要的一環，素有「運動企業」美譽的泰山，長年提倡運動不遺餘力。

不只泰山籃球隊，包括即將於明 (24) 日開打的「關懷盃」主辦單位台灣原住民族棒球運動發展協會、本 (11) 月剛結束的田中馬拉松，以及 CTFA 中華足協賽事、中職中信兄弟隊、T1 聯盟職籃賽事、SBL 超級籃球聯賽彰化柏力力隊、美利達自行車賽、鐵人工廠三鐵挑戰等，泰山都積極贊助產品或經費，讓所有選手都能在各自的賽場盡情追夢。

泰山邀請民眾一起挺泰山，為泰山高中籃球隊集氣，期盼能過關斬將，拿下隊史第二座冠軍獎盃。