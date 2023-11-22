慶祝泰山FB粉專搬新家 抽獎送整箱仙草蜜

泰山企業 (1218-TW) 今 (22) 日慶祝全新 Facebook 粉絲專頁 (FB) 設立，推出 FB 抽獎送整箱泰山仙草蜜活動。即日起至 11 月 25 日 23：59 止，只要於新粉專首篇貼文底下按讚、留言、公開分享至個人 FB，並追蹤泰山企業粉專；一旦貼文按讚數破 2,607 個讚，泰山將抽出 20 名幸運粉絲，每人可獲得 1 箱泰山經典產品「泰山仙草蜜」。詳細活動辦法請見泰山企業 FB https://www.facebook.com/TaisunFB。

泰山企業日前官方 FB 遭駭客入侵，不僅泰山粉專之大頭貼及封面照片遭移除，粉專名稱也被改為「2607」，引來大批網友關注，紛紛猜測 2607 意涵？有人笑稱是「流量密碼」，也有粉絲為泰山加油，希望早日取回粉專。

對此事件，泰山表示影響僅限社群平台，泰山官網及內部資訊系統安全無虞，一切運作正常未受影響。今日新設粉專，特意舉辦活動慶祝，FB 小編更大玩諧音梗指出『老闆要「先炒 me」』，請粉絲幫忙集讚抽仙草蜜讓老闆消氣以保小編飯碗，藉此吸引網友關注並衝高粉絲數。

活動辦法

1. 活動期間：即時起至 2023/11/25(六)23：59 止

2. 條件及獎品：活動結束前，本篇貼文讚數破 2607 讚，將抽出 20 名完成指定任務的粉絲，每名贈送 1 箱泰山仙草蜜。

3. 指定任務：

一、按讚 + 公開分享本篇貼文。二、追蹤泰山企業粉專。三、於本篇貼文底下 tag 2 位朋友並留言「慶祝泰山粉專搬新家，一起抽仙草降火氣！」

※詳細活動辦法及規則依泰山粉專公佈為準。