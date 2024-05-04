〈公股行庫加薪獵才〉雷董許你好薪情！兆豐銀今年整體調薪將破 9% 創歷年新高及公銀水準

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-04 09:22

公股銀行的獲利王、模範生，兆豐金控 (2886-TW) 旗下兆豐銀行除自 113 年 1 月全面調薪，幅度達 4.5%，高於同業水準。董事長雷仲達昨晚於媒體群組表示，加計年度考核與晉升調薪等，今年度整體調薪幅度可望突破 9%，創歷年新高。

兆豐銀行向來以經營穩健與福利制度完善著稱，雷仲達於去 (112) 年 6 月到任後，更是秉持著「將員工視為家人般照顧」的理念，進一步提高同仁的福利與待遇，全面提升員工幸福感。

雷仲達表示，兆豐銀行身為公股銀行獲利王、模範生，在薪酬與各項福利措施亦應全面朝優於同業的方向規劃。因此，為反映物價漲幅，並響應軍公教全面加薪 4% 的政策，不但率先公股同業，自 112 年 12 月起調高午膳費至 3000 元，並自 113 年 1 月開始全面調薪，幅度達 4.5%，高於同業水準。加計年度考核與晉升調薪等，本年度整體調薪幅度可望突破 9%，創歷年新高。

此外，雷仲達一到任即提高同仁生育補助金，自 112 年 8 月起，第一胎給付 12 萬元、第二胎給付 15 萬元、第三胎 (含) 以上每胎給付 18 萬元。