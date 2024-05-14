〈焦點股〉華碩看好AI伺服器倍數成長 觸及漲停板股價創高

華碩 ( 2357-TW ) 第一季 AI 伺服器較去年同期倍數成長，共同執行長胡書賓持續看好第二季至下半年可以維持倍數成長態勢。激勵華碩今 (14) 日大漲逾半根停板，一度觸及漲停板，最高來到 512 元，股價寫下新高。

華碩今天早盤跳空開 510 元，隨即觸及漲停價 512 元，雖然隨後漲幅收斂，但仍大漲逾半根停板，漲幅超過 7%，股價創下新高，站上所有均線，成交爆量超過 1 萬張。觀察三大法人近期籌碼動向，上周三大法人連 5 買後，於昨 (13) 日轉為賣方，昨天賣超華碩 94 張。

AI PC 方面，華碩將於本月 21 日發表搭載高通 Snapdragon X Elite 處理器的 AI PC，也將在 COMPUTEX 推出新品。胡書賓認為，由於 AI PC 搭載 NPU(神經處理單元) 及記憶體用量提高，使得 AI PC 終端售價提高，將較傳統 PC 提高 100 至 150 美金，這對產業獲利結構而言是正向的。共同執行長許仙越也預期，2026 年 AI PC 的滲透率將達 5 至 6 成，許仙越認為，下半年 AI PC 將陸續開花結果，樂觀看 PC 後市。