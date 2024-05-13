小資族如何聰明報稅？達人股添樂教戰節稅攻略與投資心法

鉅亨研報 2024-05-13 16:25

隨著報稅季節的來臨，不少投資 ETF 的朋友都在思考該如何報稅， 節目特別邀請到 #股添樂，和大家分享 ETF 報稅的要點及節稅攻略，讓我們一起來學習吧！

Q1: 熱門 ETF 配息稅賦怎麼算?

通常 ETF 配息主要來源主要就 3 大塊，股利或盈餘所得 (54C)、國內財產交易所得 (76W)、收益平準金。當中 76W + 收益平準金都不用課稅，只有 54C 要課稅。所以所得適用稅率在 5% 的投資人盡量挑選 54C 佔比高的 ETF 為主 (通常是舊商品)，高所得族群就挑選 76W + 收益平準金較高的為主 (一般是新商品)。

這邊我也給大家參考幾檔熱門高股息 ETF 最近配息的結構，不過先跟大家說明，這些比重並不是固定的，它是會隨著每一次配息而稍微有所不同。整體而言新的商品比較容易動用到平準金，舊的商品則是以資本利得為主。

Q2: 有很多股民認為收益平準金是左手配右手，這部分您怎麼看?

收益平準金是平滑配息數字的設計，雖然做法是從投入資金提撥一定比例的資金列為平準金科目，看起來是左手配右手，不過整體而言是利大於弊的做法。

Q3: 目前有哪些主要的納稅方式可供選擇? 這些稅務又該如何計算?

ETF 的配息分為合併所得計算，以及分離課稅，其實對於大部分小資族而言，通常是合併計稅較為划算，這邊我也統整了兩種課稅方式的試算表，可以發現薪資所得 70 萬 (本薪 60 + 配息 10) 的情況下，合併計稅相對於分離課稅，稅務負擔少了３萬元。