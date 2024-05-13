加薪的錢都被通膨吃了！日本可口可樂、摩斯與蘋果本月相繼漲價

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 16:01

日本正面臨數十年來最高的通膨率，即使日本大企業提供約三十年來最大的加薪幅度，但生活成本上漲超過名目薪資，實質薪資連兩年倒退嚕。今年 3 月日本實質薪資連 24 個月走降，創 1991 年有可比較數據以來最長降幅紀錄。

此外，日本速食連鎖品牌摩斯漢堡也宣佈本月將上調餐廳內多種商品價格，部分商品漲幅達 16%，蘋果 (AAPL-US) 多款平板電腦也出現漲價，比之前價格普遍貴上約 1 萬日元 (約 2135 台幣)。

萬物皆漲的同時，日本國內平均薪資水準雖有所上揚，但遠遠跟不上物價上漲速度，兩者形成鮮明對比"。

根據日本厚生勞動省上周四 (9 日) 公佈的數據，今年 3 月日本實際薪資連 24 個月較一年前下降，這一情況創下 1991 年有可比較數據以來的最長紀錄，主要原因之一就是日元貶值，直接使得日本在進口能源和各類商品成本明顯走漲，令國內企業生產時承受龐大壓力，推高日本國內商品價格。

美元兌日元 (USDJPY) 今 (13) 日升值約 0.1%，在半年高點附近徘徊，日本政府過去幾周可能至少兩次干預市場以支撐日元。日本財務省財務官神田真人上周四表示，已做好隨時干預匯市的準備。