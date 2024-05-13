加薪的錢都被通膨吃了！日本可口可樂、摩斯與蘋果本月相繼漲價
鉅亨網新聞中心 2024-05-13 16:01
日本正面臨數十年來最高的通膨率，即使日本大企業提供約三十年來最大的加薪幅度，但生活成本上漲超過名目薪資，實質薪資連兩年倒退嚕。今年 3 月日本實質薪資連 24 個月走降，創 1991 年有可比較數據以來最長降幅紀錄。
中國《央視財經》報導，受持續通膨影響，日本大量商品相繼漲價，可口可樂 (KO-US) 日本公司上周宣布，旗下多款商品將上調價格，包括寶特瓶及易開罐裝的各種型號可樂，漲幅最高達到近 2 成。
此外，日本速食連鎖品牌摩斯漢堡也宣佈本月將上調餐廳內多種商品價格，部分商品漲幅達 16%，蘋果 (AAPL-US) 多款平板電腦也出現漲價，比之前價格普遍貴上約 1 萬日元 (約 2135 台幣)。
萬物皆漲的同時，日本國內平均薪資水準雖有所上揚，但遠遠跟不上物價上漲速度，兩者形成鮮明對比"。
根據日本厚生勞動省上周四 (9 日) 公佈的數據，今年 3 月日本實際薪資連 24 個月較一年前下降，這一情況創下 1991 年有可比較數據以來的最長紀錄，主要原因之一就是日元貶值，直接使得日本在進口能源和各類商品成本明顯走漲，令國內企業生產時承受龐大壓力，推高日本國內商品價格。
美元兌日元 (USDJPY) 今 (13) 日升值約 0.1%，在半年高點附近徘徊，日本政府過去幾周可能至少兩次干預市場以支撐日元。日本財務省財務官神田真人上周四表示，已做好隨時干預匯市的準備。
日本央行 (BOJ) 上周四也公佈上月會議記錄，多位決策官員指出，由於日元持續貶值，預測物價、通膨率有進一步上漲的風險。
若物價上漲趨勢持續，日本國內貨幣政策正常化的步伐有可能進一步加快。目前，大部分市場人士認為，BOJ 很可能在近期透過升息來緩解日本通膨，並讓日元進一步回升。
- 標配即頂配 馬上晉級有車族！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇