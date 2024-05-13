Wayve獲英國史上最大單筆AI融資！專家：成功與否仍視技術、商業化進展

鉅亨網新聞中心 2024-05-13 16:35

英國自駕技術公司 Wayve 上周創下英國有史以來規模最大的 AI 融資活動，也是迄今為止全球排名前 20 的 AI 融資活動之一，該公司上周完成 C 輪融資，總金額達 10.5 億美元，由日本軟銀集團領投，輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 等知名科技公司也跟進。

Wayve 是全球首個在 100 座城市部署自駕技術公司，長期目標是實現無人駕駛，這家成立於 2017 年的超級獨角獸前年 1 月也曾在 B 輪融資中獲得 2 億美元。

根據中國的鉛筆道研究院觀察，中國無人駕駛行業普遍獲利困難，這一情況在 Wayve 等歐洲公司身上也同樣存在。歐洲無人駕駛獨角獸數量遠低於中國，過去 1 到 2 年已經 IPO 或接近 IPO 的中國公司至少 20 家，其中約 7-8 家已在籌劃上市，另有 7-8 家到了 B 到 D 輪融資，只差 IPO 臨門一腳。

但歐洲並不是，無人駕駛獨角獸大約 3 到 5 家，其中有些甚至已經破產，Wayve 是其中比較好的，法國也有 2 家獨角獸公司，分別是 EasyMile 跟 Navya，但 Navya 去年 1 月已經破產清算。

Navya 成立於 2014 年，成立之初就開始販售自駕車，自駕巴士被法國政府投入到各個角落，工業園、公園、小型住宅等，Navya 僅用了 4 年就完成上市里程碑，市值曾高達 1.9 億歐元。

2019 年上半年，由於頻發事故及來自輿論的壓力，Navya 銷量暴跌 50%，後來該公司放棄自駕整車業務，轉而為客戶開發 L4 級別的自駕系統，而 L4 正是中國國內獨角獸們的主攻方向。

Navya 的實際挑戰可從財報中發現，2022 年上半年營收 260 萬歐元，低於一年前的 400 萬且凈虧損 960 萬歐元，凈虧損率達 369.23%。

鉛筆道研究院指出，令人意外的是，造成 Navya 困境背後原因與國內行業高度相似，像是市場競爭激烈、研發成本高昂、市場推廣難度增加等等。

鉛筆道此前也曾報導指出，獲利困難有兩大原因，一是業務方案尚不成熟，還處在高昂的持續投入期，其次是商業化空間跟客戶有限，第一個原因則最為關鍵，Navya 因技術不成熟導致事故頻發，造成無人駕駛汽車銷量暴減。