週期之王回歸！內外利多匯集 中遠海控今年在港股飆近六成創3年高

鉅亨網新聞中心 2024-05-14 08:54

中國最大航商中遠海運旗下中遠海控中遠海控 (601919-CN)(01919-HK) 近來在 A 股跟港股不斷強漲，今年迄今分別上漲近 47% 及 57.45%，在港股更創下 2021 年來新高，專家認為，中遠海控被資金追捧的背後主要受惠於內外因素利多，資金的重新回歸或也代表中遠海控的強週期性正被淡化，估值體系有望被重塑。

《環球老虎財經》報導，中遠海控近年飽受「週期性」爭論，以致在 2021 年景氣最高峰，本益比不過 5 倍，在 2022 年至 2023 年期間甚至一度跌破淨值，股價也隨利潤驟降而大跌，本益比甚至一度低至 2 倍以下。

如今，中遠海控正贏得資金青睞，估值體系或將迎來重塑。

被稱為「週期之王」的中遠海控之所以能如此強漲，很可能是受到內外因素的共同影響。

首先是外部因素，紅海危機也許是中遠海控此輪行情的催化劑之一。全球約三分之一的貨櫃船運力部署在紅海區域，但基於當地衝突，許多航商只得選擇從更遠處的好望角進行繞行，不但使得航線運距拉長，並催生買主因擔憂供應鏈速率而產生提前備貨的意願，這一切皆反映於運價大漲之中。

根據浙商證券的研究報告，紅海衝突後船舶繞航使得航距增加約 29%，帶動全球貨櫃需求成長 5.27%，追蹤運價的 SCFI、CCFI 指數均值在衝突發生前分別僅有 1000 點、872.11 點，但截至上周五 (10 日)，兩大指數均值已分別達 1958 點與 1258 點。運價漲潮之際，中遠海控旗下公司亦跟進調漲。

除外部因素導致運價上漲，中遠海控的低估、高分紅及市值管理也讓大批資金趨之若鶩。去年，中遠海控 A 股本益比始終維持在 5 倍以下，並一度低至僅 1.5 倍，且公司呈現淨值跌破跌深狀態，股價淨值比最低時不到 0.8 倍，但同一時期內的公司加權股東權益報酬率達 11.8%。

此外，中遠海控「紅利屬性」同樣突出，並且通過回購來進行「市值管理」的態度明確。由於前兩年爆賺，去年共兩度派發股利，累計每股發放 0.74 人民幣（含稅），總共發放現金約 118.7 億元，分紅比例約為 50%。截至今年 2 月，中遠海控已累計回購 A 股和港股 2.15 億股，回購股份已全部完成註銷。

中遠海控股價暴漲也讓提前布局的資金賺得盆滿缽滿，中遠海控在 A 股曾於 2019 年至 2021 年間分別取得 26.74%、119.04%、94.68% 的漲幅，但到了 2022 年到 2023 年，公司股價表現平淡，加之海運景氣遠不及 2020 和 2021 年，當時有人擔心中遠海控恐難回巔峰。

在一片質疑聲中，有部分資金選擇自 2023 年起加入或延續對中遠海控 A 股的佈局，有著「新晉國家隊」稱號的國新投資就是一個例子。在去年第三季累計完成對 A 股中遠海控 1.69 億股的減持後，國新投資又在當年第四季在 8.93 至 10.39 人民幣區間內大幅增持至 4.7 億股，今年首季雖減持，但仍擁有 2.95 億股。除國新投資外，大成基金、寶盈基金旗下多隻產品對中遠海控也很看好。