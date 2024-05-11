以色列代表怒絞碎憲章 聯合國大會仍支持巴勒斯坦建國

鉅亨網新聞中心 2024-05-11 10:27

聯合國大會週五 (10 日) 召開第十屆緊急特別會議，審議接納巴勒斯坦加入聯合國的議題。 在投票開始前，以色列常駐聯合國代表埃丹在會場拿出碎紙機，粉碎了一份《聯合國憲章》，但會議仍以多數贊成通過決議。

為了表示對這次會議召開的不滿，埃丹在投票開始前，將《聯合國憲章》放進隨身攜帶的小型碎紙機裡，一邊將其粉碎，一邊憤怒聲稱：「你們正在親手粉碎《聯合國憲章 》、撕毀《聯合國憲章》，這就是你們的所作所為，你們真可恥！ 」

然而，此舉並未影響投票結果，會議以壓倒性多數通過決議，143 票贊成 (中、法等）、9 票反對（以、美等）、25 票棄權（英、德、烏克蘭），巴勒斯坦將因此獲得更多權利，並建議安理會重審巴勒斯坦加入聯合國的申請。

該決議除了重申巴勒斯坦人民的自決權，包括建立獨立巴勒斯坦國的權利，以及「兩國方案」等內容外，還確認巴勒斯坦符合《聯合國憲章》規定的會員國資格，建議安理會以此重新審議巴勒斯坦遞交 的「入聯」申請——也就是說，巴勒斯坦「入聯」問題被「打回」安理會重審。

中國常駐聯合國代表傅聰在表決後發言，表示中方歡迎這項歷史性的決議。

4 月 18 日，美國在安理會一票否決了巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議草案。 巴勒斯坦目前是聯合國觀察員國。

根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，需經安理會推薦，再由聯合國大會作出決定。 由於接納新會員國為實質議題，安理會的決定需要至少 9 個安理會成員同意且 5 個常任理事國均不反對方可通過。