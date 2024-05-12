華立建全台首座氖氣提純工廠 Q4進入試量產

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-12 11:58

華立 (3010-TW) 長期佈局特殊氣體，看好電子級氣體未來發展，跨入大宗氣體分裝與銷售業務，預計在屏南產業園區打造全台首座氖氣提純工廠，第四季將進入試量產階段，看好在 AI 風潮及半導體擴產的帶動下，氣體業績將持續成長。

華立指出，隨著半導體製程工序愈加複雜及製程節點不斷縮小，電子級氣體的純度將決定晶片製造的良率，且氣體在半導體製程材料成本中位居第二位，但台灣目前在特殊氣體的自製率僅有低個位數，建立氣體的本土供應鏈刻不容緩。

此外，隨著 AI 需求爆發，華立大客戶的先進封裝 CoWoS 產能今年預計倍增，但仍無法滿足 AI 客戶的半導體需求，未來在 CoWoS 產能逐步開出下，華立封裝材料的營收將逐季攀升。

華立指出，大客戶先進製程產能需求強勁，也帶動公司在先進製程產品的使用量，包括光阻液、研磨液及溼式化學品的業績表現都高於預期，預期今年隨著半導體產業成長，自家半導體營收成長可期。

華立代理的高解析度乾膜也切入低軌道衛星的基地台訊號接收板，客戶端已接獲全球知名低軌衛星龍頭大量訂單，第二季對乾膜的需求量明顯上升，未來發展到 6G 時代，低軌衛星的建置數量可望取代地面上的基地台，將助攻乾膜的業績更上一層樓。