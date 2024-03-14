華立去年EPS 8.96元寫歷年第三高 擬配5.2元現金股利

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-14 16:04

半導體材料供應商華立 (3010-TW) 今 (14) 日公布去年財報，受惠庫存控制得當、產品組合優化及撙節管銷費用，毛利率與營益率同步走高，全年稅後純益 21.14 億元，年減 14.93%，每股稅後純益 8.96 元，為歷史第三高。

華立董事會也通過去年盈餘分配，每股決議配發 5.2 元現金股利，配發率 58%，以今日收盤價 111 元推算，殖利率約 4.68%。

華立去年第四季營收 172.18 億元，季減 9.48%，年增 3.88%，毛利率 7.98%，季減 1.16 個百分點，年增 1.08 個百分點，營益率 3.62%，季減 0.05 個百分點，年增 0.87 個百分點，稅後純益 4.23 億元，季減 40.54%，年增 28.18%，每股稅後純益 1.8 元。

華立去年營收 667.82 億元，年減 9.23%，毛利率 8.28%，年增 0.71 個百分點，營益率 3.75%，年增 0.16 個百分點，稅後純益 21.14 億元，年減 14.93%，每股稅後純益 8.96 元。

華立指出，去年因國際通膨升息效應，壓抑終端需求，供應鏈歷經一年去化庫存，目前存貨水位漸回到健康水準，同時在 AI、伺服器與雲端運算商機持續熱絡帶動下，華立今年前 2 月營收 115.6 億元，年增 22.53%，重返成長軌道。

華立看好，隨著 ChatGPT 熱潮帶動生成式 AI 應用大爆發，不論是雲端服務業者 (CSP)、伺服器企業都急搶 AI GPU 系列的產品，市場呈現供不應求，大客戶為滿足終端需求，急擴 CoWoS 先進封裝產能，在 CoWoS 產能逐步開出下，相關材料供應商也將水漲船高，華立在半導體的封裝材耕耘已久，隨著 AI 需求持續暢旺，營運可望逐季攀升。

另外，近年因地緣政治不穩定，稀有氣體成為各方追逐的珍貴物資，華立在台灣設立唯一一家電子級氖氣純化廠，打造本土的半導體氣體供應鏈，目前廠務人力已陸續到齊，相關生產設備預計在年中裝機，第四季即能進入試量產階段。

除佈局特殊氣體的銷售與稀有氣體的製造外，華立為擴大氣體領域的營運廣度，也將跨入大宗氣體的分裝與銷售業務，並有多支特氣產品先後攻入日本北九州及美國亞利桑那州的晶圓大廠，樂觀看待今年氣體需求所帶動的業績增溫。

隨著英特爾及超微新一代平台的 DRAM 規格全面支援 DDR 5，加上 AI PC 趨勢帶動，業界普遍看好今年 DDR5 滲透率將超過 50%，且在傳輸效率考量下，DDR5 插槽連接器將轉進 SMT 製程，華立銷售的高機能工程塑膠具有優異的耐熱性，將與 AI 級的伺服器及 PC 連接器與插槽客戶，同步大啖商機。