中國4月CPI年增0.3% 連3個月上升；PPI年減2.5%

鉅亨網新聞中心 2024-05-11 12:38

中國國家統計局 11 日發布，今年 4 月居民消費物價指數（CPI）年增 0.3%，為連續第三個月上升，但 4 月生產者物價指數（PPI）年減 2.5%。

中國 4 月 CPI 年增 0.3%，高於市場預期的 0.2% 年增幅，其中，城市上漲 0.3%，農村上漲 0.4%；食品價格下降 2.7%，非食品價格上漲 0.9%；消費品價格持平，服務價格上漲 0.8%。 1—4 月平均，全國居民消費物價較上年同期上漲 0.1%。

中國國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，4 月居民消費需求持續恢復，4 月 CPI 月增率由降轉漲，自前月的下降 0.1% 轉為上升 0.1%，其中，城市上漲 0.1%，農村持平；食品價格下降 1.0%，非食品價格上漲 0.3%；消費品價格下降 0.1%，服務價格上漲 0.3%。

扣除食品和能源價格的核心 CPI 月升 0.2% (上月為下降 0.6%)，年增 0.7%，漲幅比上月擴大 0.1 個百分點。

另外，4 月工業生產持續恢復，部分產業需求階段性回落，全國 PPI 較上月下降，但較去年同期降幅收窄。

4 月生產者物價指數（PPI）年減 2.5%，較市場預期的 2.3% 年減幅加深，但降幅已較上月收窄 0.3 個百分點。今年前 4 月平均 PPI 年減 2.7%。