〈焦點股〉統振移工小額匯兌業務可望擴大到印度 跳空上漲6%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-19 12:20

台灣和印度政府 16 日透過視訊簽署勞務合作備忘錄 (MOU)，後續換文後即正式完成締約。從事外籍移工小額匯兌的統振 (6170-TW) 業務可望放大由泰國、越南、印尼、菲律賓再增加印度到 5 個移工輸出國家，股價今 (19) 日以跳空上漲開出，盤中放量成交上漲逾 6%。

統振對於 QuickPay APP 爭取印度的移工匯兌業務，總經理何明哲指出，統振已著手籌備包括向金管會申請增加匯兌國、洽談印度方面合作金融機構等；預計也要數個月工作時間。

統振 2024 年 1 月營收為 2.41 億元，月增 15.38%，年增 24.56%，連續 5 個單月營收破 2 億元大關，且創近 20 個月單月營收新高。統振受惠於外籍移工小額匯兌 QuickPay APP 匯款筆數的穩健成長，統振 1 月來自金融科技的業績較去年同期成長 55.84%。